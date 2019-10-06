Otomotiv ihracatı eylülde 2,6 milyar dolar

06 Ekim 2019

Otomotiv ihracatı, eylülde yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ODD'den yapılan değerlendirmede, ihracat düşüşüne rağmen, 2,6 milyar dolar ihracat tarihteki en yüksek ikinci Eylül performansına işaret etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü eylül ayında yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Toplam ihracatta yine ilk sırada yer alan otomotivin eylülde AB Ülke Grubu’na ihracatı yüzde 5 gerilerken, Ortadoğu’ya ise yüzde 71 arttı. Tedarik endüstrisi ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı artarken, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı düştü.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Dünyada ticaret savaşlarından dolayı sorunların yaşandığı bir dönemde otomotiv ihracatını belirli bir seviyenin üstünde tutmayı başardık. Gerek Türkiye ihracat rakamları gerekse üç yıllık Yeni Ekonomi Programı’ndaki ‘değişim’ vurgusu, gelecek döneme dair hepimizi umutlandırdı. Yılın son çeyreğinde pozitif haberlerin geleceğine ve reel sektör olarak bizlerin de desteğiyle nitelikli bir büyüme eşliğinde ekonomimizin kalıcı ve sürdürülebilir bir dengeye kavuşacağına inanıyoruz” dedi.