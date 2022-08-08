Otomotiv ihracatı hız kesti

AYSEL YÜCEL

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye’nin otomotiv ihracatı temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 2.5 milyar dolar oldu. Otomotiv ihracatında temmuzda yıllık bazda yaşanan bu artışa karşın, haziran ayına göre düşüş dikkat çekti. Bu dönemde, otomobil ihracatı yıllık bazda yüzde 8 düşerken, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 10 arttı. Ancak tedarik sanayi ihracatı da önceki aya göre düşüş gösterdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, AB ve ABD gibi en önemli pazarlarda satışlardaki daralmanın yanı sıra bayram tatiline de denk gelen temmuzda toplam otomotiv ihracatında artış yaşanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Otomobil ihracatı %8 daraldı

Temmuz ayında binek otomobil ihracatı yıllık bazda yüzde 8 daralarak 534 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuzda büyüme tedarik tarafından geldi. Temmuz ayında tedarik sanayii ihracatı yıllık bazda yüzde 10 artarak, 910 milyon dolar oldu. Geçen ay otomotiv ihracatında en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinde Almanya’ya ihracat yüzde 6 artarken, ABD’ye yüzde 20, Rusya’ya yüzde 3, Birleşik Krallık’a yüzde 12 arttı.

Bir önceki ay olan haziranda 2.8 milyar dolarla bu yılın aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştı. Haziranda binek otomobil ihracatı yıllık bazda yüzde 44 artarak 876 milyon dolar olmuş, tedarik endüstrisi ise aynı dönemde yüzde 11 artışla 1 milyar 193 milyon dolar ihracata imza atmıştı.

Diğer yandan, temmuz ayında eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 1 artarak 395 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 7 azalarak 102 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayında otomotiv ihracatı yıllık bazda yüzde 5,8 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar oldu.

Birleşik Krallık, ilk kez Almanya'yı geçti

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 38 aratarak, 321 milyon dolara ulaştı. Binek otomobil özelinde ise Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 77 oranında arttı. Böylece Birleşik Krallık, yıllardır otomotiv ihracatında lider konumda olan Almanya’yı ilk kez geçti. Temmuzda Almanya’ya yüzde 8 artışla 294 milyon dolar ihracat yaşandı. Türkiye’nin, AB’den ayrılma sonrası Birleşik Krallık’la imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması, bu pazara yönelik otomotiv ihracatına hız katmıştı. OİB Başkanı baran Çelik, konuyla ilgili DÜNYA’ya şu açıklamayı yaptı: “Birleşik Krallık’a artış daha çok binek ve ticari araç kaynaklı. Ancak dönemsel olarak böyle iniş ve çıkış olabiliyor. Bundan sonraki trende bakmak gerekli” dedi.

Çip krizinde yeni yeni dalga endişesi

Çip krizinde negatif ayrışmanın son bulmasıyla geçtiğimiz haftalarda üretim hedeflerini yukarı çeken Türk otomotiv sanayi de bu konuda yeni bir belirsizlikle karşı karşıya. Çin ile Tayvan arasında yaşanan siyasi gerginlik, son dönemde gevşeme sinyalleri gelen çip krizini yeniden alevlendirebilir. Çünkü Tayvan, bilgisayardan akıllı telefonlara, uçaklardan elektrikli araçlara kadar birçok aygıt ve teknoloji temelini oluşturan mikroçiplerin yüzde 70'ten fazlasını üretiyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız OİB Başkanı Baran Çelik, “Çip üretimi konusunda lider bir ülkenin gerginliğin odağında yer alması tüm sektörü endişelendiriyor. Sadece otomotiv değil, tüm sektörlerin çip ihtiyacı açısından önemli bir konu” dedi.