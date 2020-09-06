Otomotiv ihracatına bakım molası

06 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA)

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı ağustos ayında hem Covid-19 salgınının etkisi hem de otomotiv fabrikalarının bakım-onarım faaliyetleri için üretime ara vermesi nedeniyle çift haneli düşüş yaşadı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin ağustos ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11’lik düşüşle 1 milyar 545 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu. Sektörün Ocak-Ağustos dönemi sekiz aylık ihracatı da yüzde 27,2 düşüşle 14 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Ağustos ayında ana ürün grupları bazında tek artış Tedarik Endüstrisinde yaşandı. Covid-19 salgınının etkisine rağmen AB pazarı yüzde 72’lik pay ile yine en büyük pazarımız olmayı sürdürdü” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı 729 milyon dolar

Ağustosta ürün grupları bazında Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 729 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 20 azalarak 406 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 9 azalarak 237 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 38 azalarak 79,9 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ağustosta yüzde 8,9 oranında artış görülürken, ikinci sıradaki Fransa’ya 10 artış, üçüncü sıradaki İtalya’ya da yüzde 26 artış yaşandı. Diğer pazarlardan Birleşik Krallık’a ihracatta yüzde 8 azalış, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 8’lik artış, Romanya’ya yüzde 27 artış ve İspanya’ya da yüzde 23’lük artış oldu. Rusya’ya yüzde 4 ve Belçika’ya yüzde 1’lik azalış görülürken, Polonya yüzde 12 ve Fas da yüzde 56’lık artış oranı ile dikkat çekti. Binek Otomobillerde ilk beşte yer alan ülkelere ihracat çift haneli düştü. Buna göre sırasıyla Fransa’ya yüzde 37, İtalya’ya yüzde 32, İsrail’e yüzde 14, İspanya’ya yüzde 19 ve Almanya’ya yüzde 10’luk düşüş oldu. Buna karşılık Slovenya’ya yüzde 11, Belçika’ya yüzde 22 ve Mısır’a yüzde 75 ihracat artışı görüldü. İsveç, Suudi Arabistan, Danimarka, Bulgaristan ve Macaristan ihracat artışı yaşanan diğer ülkeler oldu.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatında ilk sırada yüzde 238’lik artış oranı ile Belçika yer aldı. Birleşik Krallık yüzde 9’luk artışla ikinci büyük pazar olurken, Slovenya yüzde 8’lik artışla üçüncü sırada yerini aldı. Hollanda’ya yüzde 37, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 12, Fransa’ya yüzde 3, İtalya’ya yüzde 57, Almanya yüzde 53’lük ihracat düşüşü yaşanırken, Ukrayna’ya yüzde 503, Romanya’ya yüzde 25, Avustralya’ya yüzde 38, Şili’ye yüzde 62 ve İsviçre’ye yüzde 57’lik ihracat artışı oldu. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubu ihracatında da ilk sıradaki Fransa’ya yüzde 1, ikinci sıradaki Fas’a yüzde 83 ve dördüncü sıradaki Norveç’e yüzde 1.007’lik oranla artış yaşanırken, üçüncü sıradaki Almanya’ya yüzde 64 ve beşinci sıradaki İtalya’ya yüzde 48’lik ihracat düşüşü oldu.

Almanya’ya ihracat yüzde 13 geriledi

En büyük pazar olan Almanya’ya ihracat ağustosta yüzde 13 gerileyerek 253 milyon dolar olurken, ikinci büyük pazar Fransa’ya ihracat yüzde 19 düşüşle 148 milyon dolar olurken, İtalya’ya yüzde 23 gerileyerek 117 milyon dolar oldu. En büyük ilk 10 pazar arasında yalnızca Belçika’ya yüzde 53 ve Slovenya’ya yüzde 5’lik bir ihracat artışı yaşanırken, İspanya ve İsrail’e azalış tek hanede kaldı. Diğer altı ülkede azalış çift haneli oldu.

AB’ye ihracat yüzde 11 düştü

Ağustos ayında ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 11 düşüşle 1 milyar 116 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 72 olarak gerçekleşti. Diğer Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 49 ve Uzakdoğu Ülkelerine yüzde 46 artarken, diğer ülke gruplarına ihracat çift haneli düştü.