Otomotiv ihracatında baz etkisiyle üç haneli artış

Türkiye otomotiv endüstrisi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 313 artışla 2,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Yılın ocak- nisan döneminde ihracatını yüzde 34 artırarak 10,2 milyar dolar seviyesine taşıyan otomotiv endüstrisinin, bu dönemdeki ortalama aylık ihracatı ise 2,54 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nisanda tedarik endüstrisi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 208 artışla 1 milyar 54 milyon dolar ihracata ulaşarak otomotivde en büyük ürün grubunu oluşturdu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğin (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yıl salgının başlamasının ardından nisan ayını çok düşük bir rakamla kapattıklarına dikkati çekti.

Çelik bu yıl nisanda en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına çok yüksek oranlı artışlar olduğunu belirterek, "Bununla birlikte pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen ihracatı artırmak için var gücüyle çalışan tüm firmalarımızı üstün performanslarından dolayı kutlarım. Tam kapanma sürecine paralel aşılama oranımızın yükselmesiyle pandeminin etkisinin giderek azalacağına ve piyasaların ikinci çeyrekle toparlanmaya gideceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.