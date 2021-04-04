Otomotiv ihracatında en iyi ikinci mart

Otomotiv sektörü, mart ayında 2,9 milyar dolar ihracat yaptı. Baz etkisiyle ihracatını yüzde 40 artıran sektör, tarihteki en yüksek ikinci mart ayı rakamına ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, bu yıl ihracat hedefi 30 milyar dolar olan otomotiv sektörünün ilk çeyrek ihracatı da yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolara ulaştı. Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörün ilk üç aylık ortalama ihracatı da 2,56 milyar dolar oldu.



Yüksek artışta pandeminin etkisinin geçen yıl mart ayından itibaren görülmeye başlanmasının da baz etkisi yarattğını bildiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Martta tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız çift haneli artış gösterirken, aynı şekilde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin dokuzuna da çift haneli artış kaydettik" dedi.

Tedarikçilerin ihracatı yüzde 36,5 arttı

Martta en büyük ürün grubu yüzde 36,5 artışla 1 milyar 49 milyon dolar ihracat gerçekleştiren tedarik endüstrisi oldu. Binek otomobil ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 35 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 82 artarak 549 milyon dolar ve otobüs-ninibüs-midibüs ihracatı da 4,5 azalarak 98 milyon dolar oldu.

Almanya'ya satışlarda yüzde 51 artış

Tedarik Endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 51 oranında artış yaşanırken, İtalya’ya yüzde 102, Fransa’ya yüzde 39, ABD’ye yüzde 35, Rusya’ya yüzde 65, Birleşik Krallık’a yüzde 23, Polonya’ya yüzde 58 ihracat artışı, diğer yandan Romanya’ya ihracatta yüzde 34 düşüş görüldü.