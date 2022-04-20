Otomotiv koltuk parçalarında gümrük vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanlığının "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, belirtilen pozisyondaki eşyayı, söz konusu kara nakil vasıtalarında kullanılacak türde oturmaya mahsus mobilyaların üretiminde kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabii olacak.