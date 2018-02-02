Otomotiv satışlarında ciddi bir düşüş yok

02 Şubat 2018

Otomotiv Distribütörleri Derneği, ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 0,7 düşüşle 35.076 adet olarak gerçekleştiğini bildirdi.

ODD verilerine göre, 2018 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,59 arttı ve 26 bin 611 adet oldu. Aynı ay hafif ticari araç pazarı yüzde 12,13 azalma kaydetti ve 8 bin 465 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 25 bin 689 adet otomobil, 9 bin 634 adet hafif ticari araç satışı gerçeklemişti.

Rapordan öne çıkanlar şu şekilde:

- Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,7 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 19,1 artış ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 21,1 azalış izlendi.

- 2018 yılı Ocak ayında 9 adet elektrikli ve 518 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,0 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 10.378 adet ile sahip oldu.

- 2018 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,83’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,28’e yükseldi.

- 2018 yılı Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,12’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 58,85 pay alan C (15.661 adet) segmenti ulaştı.

- Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 54,88 pay, 14.605 adet) oldu.