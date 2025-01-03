Otomotiv sektörü 2025’e zamla girdi: İşte fiyatları güncelleyen 5 araba markası...

Otomotiv sektörü, 2025 yılına yoğun rekabetin beklendiği bir ortamda hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk iş günü itibarıyla BYD, Honda, Toyota, Lexus ve Opel dahil beş markadan zam açıklaması yapıldı. Türkiye Gazetesi'ni haberine göre ocak ayında yaşanan geleneksel fiyat artışlarının tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. 2 Ocak itibarıyla açıklanan fiyat listelerinde, artış oranları yüzde 0,4 ile yüzde 3,39 arasında değişiyor.

"Diğer markalarda da değişiklikler görülecek"

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bu fiyat artışlarının, genel olarak geçen yılın modellerine yönelik stok yönetimi ve talep dengesi gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtirken "Şu ana kadar gerçekleşen fiyat artışı ortalaması yüzde 3,5 seviyesinde. Bu zaten öngördüğümüz ve piyasanın beklediği bir durum" ifadelerini kullandı. Yalçın, bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde diğer markaların fiyat listelerinde de değişiklikler görüleceğini açıkladı.

Rekabetin yoğun olacağı bir yıla girildiğini vurgulayan Yalçın, ilk çeyreğin, hem küresel ekonomik koşullar hem de yerel piyasa dinamikleri nedeniyle dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir dönem olacağını açıkladı.

"2025, otomotiv sektörü için zor bir yıl olacak"

Yalçın, özellikle döviz kuru dalgalanmaları ve faiz oranlarının etkisi, fiyat hareketlerini şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldığını açıklarken "2025, otomotiv sektörü için zor bir yıl olacak. Krediye ulaşım, oranlar ve fiyat hareketlerinin yanı sıra, bu yıl pazara sunulacak çok önemli yeni modeller var. Bu başlıklar pazar dinamiklerimizi şekillendirecek en önemli unsurlar. Öte yandan ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamının artık bir milyon adetlik sınırın altına ineceğini de düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.