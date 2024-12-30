Otomotiv sektörü değişiyor elektrikli ve hibrit araç ustaları yetişiyor

'Bir Usta Bir Çırak Projesi' kapsamında Ankara'nın sanayi bölgelerinde araç yedek parça satışı, tamiri ve bakımı yapan 18-35 yaşındaki 50 kişiye elektrikli-hibrit araç ustalık eğitimi verildiğini belirten Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, otomotiv sektöründe yaşanan değişimleri değerlendirdi.

Elektrikli ve hibrit araç satışındaki hızlı yükselişe rağmen sektörde söz konusu araçların bakım, onarım ve yedek parça işiyle ilgilenecek donanıma sahip eleman bulmakta zorluk çekildiğine işaret eden Baran, "Sektör açısından sıkıntı oluşturan bu durum, trafikte de can ve mal güvenliğini tehdit ederek, toplumsal bir risk oluşturuyor. 'Bir Usta Bir Çırak Projesi' kapsamında yetiştirilen nitelikli iş gücünün, sektördeki boşluğu doldururken aynı zamanda mesleğin gelişimine öncülük ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimlerin, teorik, simülasyon ve sanayide uygulamalı olmak üzere üç ana bölümden oluştuğu bilgisini veren Baran, "Eğitimlerin sonunda kursiyerler, elektrikli ve hibrit araçların elektronik-elektromekanik sistemlerinin arıza tespitini, onarımını, ayarlarını ve bakımını yapacak donanıma sahip olarak, belge almaya hak kazandılar" ifadesini kullandı.