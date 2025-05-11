Otomotiv sektörü ihracatta rekor tazeledi!

Türkiye otomotiv sektörü, yılın ilk dört ayında 12 milyar 635 milyon 489 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ocak-nisan dönemi rekoruna ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2025’in ocak-nisan döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 86 milyar 246 milyon 733 bin dolara yükseldi. Nisan ayında ise ihracat yüzde 8,5 artış göstererek 20,9 milyar dolar oldu.

Otomotiv sektörü, bu dönemde 12 milyar 635 milyon 489 bin dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek ocak-nisan performansını sergiledi. Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarken, toplam ihracattaki payı yüzde 14,7 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Almanya’ya

Türkiye’nin otomotiv ihracatında en büyük pazar Almanya oldu. Almanya’ya yapılan otomotiv ihracatı, 2 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 1,5 milyar dolarla Fransa, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 89 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 23 milyon dolarla İtalya izledi.

Almanya, aynı zamanda değer bazında ihracat artışında da lider oldu. Bu dönemde Almanya’ya yapılan otomotiv ihracatı 390,1 milyon dolar artış kaydetti. İhracat artışında Almanya’yı 357,3 milyon dolarla İspanya, 220,8 milyon dolarla Slovenya, 129,9 milyon dolarla Romanya ve 83,6 milyon dolarla Fransa takip etti.

Slovenya’ya yapılan ihracat 685,6 milyon dolar, Romanya’ya ise 461,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapan il: Kocaeli

İl bazında bakıldığında, ocak-nisan döneminde en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren il Kocaeli oldu. Kocaeli’den 3,9 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapılırken, İstanbul 2 milyar 750 milyon dolar, Bursa 2 milyar 716 milyon dolar, Sakarya 1,3 milyar dolar ve Ankara 491,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son 3 yılda üst üste rekor

Türkiye otomotiv sektörü, ocak-nisan dönemleri itibarıyla son üç yıldır ihracatta üst üste rekor kırıyor. 2024’ün aynı döneminde 11,9 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, 2023’te 11,3 milyar dolar, 2022’de ise 10 milyar 187 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

Pandemi döneminin etkilerinin hissedildiği 2021’de ihracat 10 milyar 153 milyon dolar, 2020’de ise 7,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti. 2019 yılında ise 10,4 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı.

Otomotiv sektörü, küresel piyasalardaki talep artışını ve ABD’nin otomobil ithalatında uyguladığı vergi esnetme politikasını fırsata çevirerek, bu yıl da ihracatta güçlü bir performans sergiledi.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-nisan dönemi otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle: