Otomotiv sektöründe 2024'te tarihi ihracat! 2025’te hedef yükseliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektöründe geçen yıl binek otomobil ihracatında çift haneli bir büyüme kaydedildiğini ve bu ivmenin 2025 yılı boyunca devam etmesini hedeflediklerini açıkladı.

Otomotiv sektöründe tarihi ihracat

Çelik, verdiği röportajda, otomotiv sektörünün geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarla tarihi bir ihracat rakamına ulaşmış olduğunun altını çizdi.

Sektörün en büyük ihracat kalemlerinden biri olan binek otomobil ihracatında, çift haneli bir büyüme yaşandığını belirten Çelik, bu segmentin otomotiv ihracatının yüzde 33,2’sini oluşturduğunu ifade etti.

Çelik, 2024 yılında 11 milyar 61 milyon dolar olan binek otomobil ihracatının, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık yüzde 12’lik bir artışla 12 milyar 365 milyon dolara çıkmasını beklediklerini söyledi.

"Hibrit araçların ihracatı yoğun şekilde artmaya başladı"

Binek otomobil üretimi ve ihracatının, otomotiv sektörünün güçlü yanlarından biri olduğuna değinen Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de binek otomobil noktasında 2024 yılına kadar özellikle içten yanmalı araçların ihracatı gerçekleştiriliyordu. Türkiye'deki üreticilerin yaptığı yatırımların sonucu 2024 yılı itibarıyla hibrit kabiliyetlere sahip araçların da ihracatı çok yoğun şekilde artmaya başladı. Bunlar da bizim birim ihracat değerimizi artıran unsur. Geçen yıl sadece binek otomobil ihracatımız 12,4 milyar dolara yaklaştı. Bu da çift haneli bir büyümeyi gösteriyor. Yüzde 12'lik bir büyüme”

"Togg'un ihracatı başlarsa önemli bir lokomotif olacak"

Çelik, Türkiye’nin otomotiv sektöründe Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticilerinden biri olduğunu vurguladı ve şu görüşlerini paylaştı:

"Binek otomobildeki çift haneli büyüme, otomotiv sektörümüzün en önemli itici güçlerinden biri oldu. Bu gerçekten sevindirici bir gelişme. Beklediğimiz ve bu yıl ihracatına başlanacak olan önemli modeller bulunuyor. Ancak, ticari araçlar konusunda 2025’te bir büyüme öngörüyoruz. 2024 yılında binek araç ihracatının güçlü konumunu sürdüreceğini düşünüyoruz. Burada en kritik faktör, Togg'un ihracatının ne zaman hızlanacağıdır. Eğer Togg bu yıl ihracata başlarsa, o da sektöre büyük bir lokomotif etkisi yapacaktır."