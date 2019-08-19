Otomotiv sektöründe ağustos endişesi!
Temmuzda yüzde 66 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarında kayıp hızlandı. Son 20 yılın en düşük ağustos ayını yaşamaktan endişe duyan otomotivciler, faiz indirimi ve sürdürülebilir düzenleme bekliyor.
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