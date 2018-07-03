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Otomotiv sektöründe keskin fren

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 Haziran ayında yüzde 39 daralma yaşadı.

Otomotiv sektöründe keskin fren
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Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 38,99 düşüşle 51.037 adet oldu. 2018 yılı altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 daralma yaşandı ve 353 bin 348 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı altı aylık dönemde 401 bin 158 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 9,82 azalarak 275 bin 870, hafif ticari araç satışları ise yüzde 18,64 gerileyerek 77 bin 478 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda haziran ayında ise 51 bin 37 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın haziran ayında 83 bin 658 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 38,99 küçüldüğünü ortaya koydu.

Haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 37,69 azalarak 41 bin 225'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 43,91 gerileyerek 9 bin 812'ye düştü.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,37'ye yükseldi

Haziran sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 9,9, 1600-2000cc aralığında yüzde 13,7 ve 2000cc üstünde yüzde 27,8 azaldı. Bu dönemde 98 elektrikli ve 2 bin 113 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,38 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 114 bin 145 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60,55'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,37'ye yükseldi.

Haziran ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,54'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 54,5 pay ve 150 bin 252 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,5 pay ve 139 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 69,08 pay ve 53 bin 524 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,25 pay ve 9 bin 492 adetle kamyonet, yüzde 10,11 pay ve 7 bin 836 adetle pick-up, yüzde 8,55 pay ve 6 bin 626 adetle minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA

OTOMOBİL

HAFİF TİCARİ

TOPLAM

ALFA ROMEO

99

0

99

ASTON MARTIN

6

0

6

AUDI

7.521

0

7.521

BENTLEY

5

0

5

BMW

7.781

0

7.781

CITROEN

4.715

2.651

7.366

DACIA

14.481

1.849

16.330

DS

119

0

119

FERRARI

9

0

9

FIAT

22.087

17.107

39.194

FORD

14.512

24.069

38.581

HONDA

14.059

0

14.059

HYUNDAI

21.412

777

22.189

INFINITI

16

0

16

ISUZU

0

1.285

1.285

IVECO

0

817

817

JAGUAR

94

0

94

JEEP

1.170

0

1.170

KARSAN

0

421

421

KIA

4.313

1.153

5.466

LAMBORGHINI

2

0

2

LAND ROVER

725

0

725

LEXUS

31

0

31

MASERATI

27

0

27

MAZDA

576

0

576

MERCEDES-BENZ

9.347

4.985

14.332

MINI

586

0

586

MITSUBISHI

196

1.994

2.190

NISSAN

11.358

821

12.179

OPEL

12.297

0

12.297

PEUGEOT

14.017

2.199

16.216

PORSCHE

314

0

314

RENAULT

46.891

5.193

52.084

SEAT

6.006

0

6.006

SKODA

12.200

0

12.200

SMART

16

0

16

SSANGYONG

132

53

185

SUBARU

770

0

770

SUZUKI

1.275

0

1.275

TOYOTA

14.889

1.971

16.860

VOLKSWAGEN

28.963

10.133

39.096

VOLVO

2.853

0

2.853

TOPLAM

275.870

77.478

353.348
Son dakika otomotiv pazarı otomobil satışları

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