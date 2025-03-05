Otomotiv şirketleri borsada fren yaptı: İşte şubatta yatırımcısına kaybettirenler

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri ile yeni bir ticaret savaşının fitili ateşlenirken, belirsizlik yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelimini artırıyor. Küresel risk yurt içi piyasalarına da yansırken, sektörel bazda da hisse fiyatlarının düşüşüne neden oldu.

8 otomotiv şirketinin hisselerinde düşüş

Şubat ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin hisse fiyatı geriledi.

Şubat ayında Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Karsan Otomotiv yüzde 14,8 ile hisseleri en çok değer kaybeden otomotiv şirketi oldu.

Karsan'da düşüş İtalya pazarıyla geldi

Şirket geçen ay, İtalya'nın Campania Bölge İdaresi ve toplu taşımadan sorumlu birimi ACAMIR ile imzaladığı sözleşme kapsamında, 42 adet yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelini yıl sonuna kadar teslim edeceğini duyurmuştu.

Ayrıca İtalya'yı stratejik bir konum olarak belirleyen şirket, bu ülkede varlığını artırmaya yönelik girişimlerine devam ederek, Floransa Büyükşehir Belediyesine 12 adet yüzde 100 elektrikli e-JEST model aracını düzenlediği törenle teslim etmişti.

Otomotiv şirketlerinin hisse değerleri geriledi

Geçen ay Tofaş hisseleri yüzde 12,4, Tümosan Motor ve Traktör hisseleri yüzde 9,6, Anadolu Isuzu hisseleri yüzde 8,8 düşüş yaşarken, Doğuş Otomotiv yüzde 8, Ford Otosan yüzde 5,1, Otokar yüzde 5 ve TürkTraktör de yatırımcısına yüzde 2,9 kaybettirdi.

Tofaş hedef yükseltmişti

Tofaş, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı yatırımcı sunumunda 2025 yılı hedeflerini duyurdu. Şirket, 2025 yılında yurt içi satış adedini 110-130 bin adet aralığında beklediğini açıkladı. Şirketin geçen yıl yurt içi satışları 143 bin 700 adet olmuştu. Sunumda, geçen yıl 33 bin 600 olan ihracat adedinin, bu yıl ise 70-90 bin aralığına çıkacağı öngörüldü.

Kuveyt Türk ve Tümosan, tarımsal yatırıma ve üretime destek olmak amacıyla işbirliğine imza atmıştı.

Anadolu Isuzu'nun AOS markasıyla pazara sunduğu yenilikçi ve çevreci elektrikli küçük kamyonu BIG.e'nin seri üretimi başladı. 9,4 kilovat gücündeki elektrik motoru üç farklı batarya kapasitesine sahip aracın, 10,5 kilovat bataryayla 100 kilometre, 15,7 kilovat bataryayla 135 kilometre ve 21 kilovat bataryayla 170 kilometre menzil sağlayabildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Doğuş Otomotiv temettü dağıtacak

Doğuş Otomotiv, KAP'a yaptığı açıklamada nakden kar payının ödenmesi ve dağıtım tarihinin belirlenmesine yönelik teklifin genel kurulun onayına sunulacağını ve hisse başı net 23,18 lira temettü dağıtılacağını bildirdi.

Ford Otosan'ın Romanya Craiova Fabrikası ile Türkiye arasındaki lojistik süreçlerini daha verimli, düşük maliyetli ve çevreci bir modele dönüştüren yeni intermodal taşıma hattı hayata geçirildi.

Otokar Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu

Otokar ise 2024'te toplam satışlarıyla üst üste 16'ncı kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası olduğunu açıklamıştı. Üretim adetleriyle Avrupa'nın otobüs üretimi yapan şirketleri arasında dördüncü konuma ulaşan Otokar, 2024'te Sakarya'daki üretim tesislerinde 30 bininci Sultan otobüsünü ve 5 bininci Atlas kamyonunu üretim bandından indirdi.

2024 yılı finansal sonuçlarına göre, TürkTraktör de, geçen yıl 43 bin 611 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 60'ını, ihracatının ise yüzde 73'ünü tek başına karşıladı. Şirketin, 2024 finansal verileri doğrultusunda toplam cirosu 66 milyar 970 milyon lira, şirketin faaliyet kar marjı ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) marjı sırasıyla yüzde 11,9 ve yüzde 14,7, net karı ise 5 milyar 741 milyon lira olarak gerçekleşti.

Analistler, pay piyasalarında işlem gören şirket hisselerinin fiyatlarının arz ve talebe bağlı olarak değiştiğini belirterek, söz konusu hareketlerde şirketlerin finansal durumları, makroekonomik faktörler, piyasa psikolojisi ve yatırımcıların kar maksimizasyonu yapma güdülerinin öne çıktığı söyledi.

Piyasa değerinde Ford Otosan ilk sırada

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, şubat ayını 309 milyar 678 milyon 75 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde, Ford Otosan'ı, 97 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 66 milyar 594 milyon 505,3 bin lira piyasa değeriyle TürkTrakör, 46 milyar 920 milyon lira piyasa değeriyle Otokar, 38 milyar 60 milyon lira piyasa değeriyle Doğuş Otomotiv, 14 milyar 175 milyon lira piyasa değeriyle Anadolu Isuzu, 11 milyar 638 milyon lira piyasa değeriyle Tümosan Motor ve Traktör, 9 milyar 234 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.