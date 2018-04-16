Otomotiv üretimi yüzde 1 arttı

16 Nisan 2018

Otomotiv ana sanayi üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 159 bin 464 adet olurken, ilk çeyrek üretimi geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) yayımladığı verilere göre otomobil üretimi mart ayında yüzde 3 azalarak 105 bin 687 adet olurken, ilk çeyrekte yüzde 5 azalarak 285 bin 168 adete indi.

Otomotiv sektörü ihracatı ilk çeyrekte euro bazında yüzde 2 artışla 6.8 milyar euro olurken, kur hareketleri sayesinde dolar bazında yüzde 18 artarak 8.4 milyar dolar oldu.

Lüks otomobil satışlarında yüzde 12 artış