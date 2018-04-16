e-DÜNYA
13 °C

Otomotiv üretimi yüzde 1 arttı

Otomotiv sektörü üretimini martta yüzde 1 artış ile 159 bin 464'e çıkarırken, otomobil üretimi aynı ay yüzde 3 azalma kaydederek 105 bin 687 olarak gerçekleşti.

Otomotiv üretimi yüzde 1 arttı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Otomotiv ana sanayi üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 159 bin 464 adet olurken, ilk çeyrek üretimi geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) yayımladığı verilere göre otomobil üretimi mart ayında yüzde 3 azalarak 105 bin 687 adet olurken, ilk çeyrekte yüzde 5 azalarak 285 bin 168 adete indi.

Otomotiv sektörü ihracatı ilk çeyrekte euro bazında yüzde 2 artışla 6.8 milyar euro olurken, kur hareketleri sayesinde dolar bazında yüzde 18 artarak 8.4 milyar dolar oldu.

Lüks otomobil satışlarında yüzde 12 artışLüks otomobil satışlarında yüzde 12 artış

 

Son dakika otomobil üretimi otomotiv üretimi

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.