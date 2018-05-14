Otomotiv üretimi yüzde 2 azaldı

14 Mayıs 2018

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2018 yılı Ocak-Nisan dönemi verilerine göre, otomotivde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, otomobil üretimi ise yüzde 6 oranında azaldı.

OSD'den hafta sonu yapılan açıklamaya göre bu dönemde, toplam üretim 563 bin 695 adet, otomobil üretimi ise 375 bin 957 adet oldu.

Toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine paralel 236 bin 804 adet olarak gerçekleşti.Yılın ilk dört ayında, ticari araç pazarındaki yüzde 7'lik daralmaya karşın, ihracattaki yüzde 8 oranındaki artış, ticari araç üretiminin yüzde 10 artmasını sağladı.

Kaynak: Reuters