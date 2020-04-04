Otomotiv ve taşımacılık sektörüne büyük şok!

04 Nisan 2020

AYSEL YÜCEL



Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçici bir düzenlemeye giderek, taşımacılık faaliyetlerine imkan sağlayan C2 yetki belgesi verilmesi ve mevcut firmaların da filoya yeni araç katma işlemlerini geçici olarak durdurdu.



Alınan karar, koronavirüs salgını sonrası araç sıkıntısı yaşayan nakliyeciler ve otomotivciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı, tepkilere neden oldu. Bu kararın özellikle araç siparişi verip, teslim almaya hazırlanan firmaları zora sokacağı dile getiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda, “Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat 23:59'dan başlamak üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesinin ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemleri ikinci bir talimata karar durduruldu” ifadeleri yer aldı.

Sektörden jet hızıyla itiraz

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD), Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) ortak yazı ile karara itiraz etmeye hazırlanıyor. ODD Başkanı Ali Bilaloğlu ve TAİD Başkanı İlhami Eksin, bakanlığın bu konuda geri adım atacağını umduklarını vurguladı.

DÜNYA, olarak bakanlığa iletilecek ilgi yazının taslak metnine ulaştık:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na gönderilecek olan, Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Ağır Ticari Araçlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ilhami Eksin ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'nun imzasını taşıyan taslak metinde özetle şu bilgiler yer aldı: "Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünya ile birlikte ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü süreçte Hükümetimizin almış olduğu tedbirleri son derece önemli görmekteyiz. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce ilgi yazısında alınan kararın da bu tedbirler çerçevesinde düzenlendiğini ve amacın ülke olarak verdiğimiz mücadeleye katkı sağlamak olduğunu anlamaktayız.

Yaşadığımız bu olağanüstü süreçte sağlık tedbirlerinin son derece önemli olduğu hepimizin malumu olmakla birlikte ticari faaliyetlerin sağlık önlemleri alınarak belirli ölçüde devamının sağlamasının ülkemiz ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğu da aşikardır.

İlgi yazıda belirtilen yeni yetki belgesi düzenleme ve mevcut belgelere taşıt ekleme işlemlerinin durdurulmuş olmasının ülkemiz ekonomisine olumsuz etki yaratacak bir karar olduğu değerlendirilmektedir. Bu karar ile karayollarında yük ve yolcu taşımak için yetki belgesi zorunluluğu bulunan ticari araç grubunda yeni araç satışlarının tamamen durması, yetki belgesi alamayacak hiç bir aracın alım satımının yapılmaması sonucunu doğurmaktadır. Bu itibarla, ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi için önemli rolü olan ticari araç yetkili satıcılarının faaliyetleri tamamen duracak, bunun ötesinde ticari araç ile ekonomiye katkı sağlayan diğer iş kollarının da ekonomiye sağladığı katkı olumsuz etkilenecektir..."

İlgili dernek başkanları bugün saat 15:00'da telekonferans yöntemi ile bir toplantı düzenleyerek taslak metnine son şeklini verecek. Ardından itiraz yazısı Ulaştırma Bakanlığı'na iletilecek.