Otomotiv yan sanayinde Almanya isyanı

24 Nisan 2018

Otomotiv tedarik sektörü üreticilerini temsil eden Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, bazı Alman otomotiv veya parça üreticilerinin Türkiye'den alım yapmaktan imtina ettiklerini söyledi.

TAYSAD tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanca, en az altı Alman şirketinden bu tarz tepkilerle karşılaştıklarını belirterek, "Hepsi de Alman firmalar" dedi.

Kanca şirketlerin ismini telaffuz etmedi veya olayların ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.

Kanca'nın verdiği bilgiye göre, Alman şirketler Türkiye'den sipariş azaltmak veya siparişin neticelenmesini geciktirmek gibi yöntemler de kullanabiliyorlar.

Türkiye ile Almanya arasında gerilimin 2016 yılındaki darbe girişiminden başlayarak geçen yıl Nisan ayında yapılan anayasa referandumuna kadar hızla tırmandı. Almanya'nın Türk bakanların yurtdışındaki seçmene hitap etmesine izin vermemesi Türk tarafında, Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının yargılama süreci Almanya'da gerilimleri yükseltti.

"Kraldan çok kralcılar var"

TAYSAD daha önce iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle bazı küçük ve orta ölçekli Türk tedarikçilerin iş akışlarının aksadığı belirtmiş, özellikle küçük şirketlerin, aksamaları telafi edecek güce sahip olmadığına dikkat çekmişti.

Kanca, bugünkü açıklamasında "İki sene önce 15 Temmuz'dan sonra başlamış olan, referandum döneminde en üst düzeye çıkan sürecin etkileri devam ediyor. Etkileri en yukarıdan orta (yönetici) sınıfa kadar gelmiş durumda. Bir satın alma müdürü bile tavır sergileyebiliyor. Kraldan çok kralcılar var" dedi.

Kanca, Alman devletinin ise ihracatçı ülke imajını korumak için bu tür gelişmelerden "rahatsız" olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bu tür haberler çıkınca Alman odalar birliği, Türk-Alman ticaret odası, büyükelçilik arıyor ve doğru mu diye soruyorlar. Bu durumu kendi içlerinde de irdeliyorlar" dedi.

"Elimizde koz var"

Kanca, Almanya'nın otomotiv başta olmak üzere Türkiye'ye ticaret fazlası verdiğine dikkat çekerek Türkiye'nin adım atması halinde elinin güçlü olacağını belirtti.

Kanca, "Bizim elimizde de az koz yok. Almanya bize karşı (otomotiv sektöründe) iki milyar euro civarında ticaret fazlası veriyor" dedi.

Kaynak: Reuters