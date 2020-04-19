Otomotiv yeniden marşa basıyor

19 Nisan 2020



Türk otomotiv üreticilerinin büyük kısmının gerekli tedbirleri alarak nisan ayında üretim faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurması, otomotiv sanayisinde çarkların yeniden dönmeye başlayacağına işaret etti.

Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de kendisini gösteriyor.

Çin'in ardından virüsün merkezlerinden olan Avrupa'da birçok ülkede serbest dolaşım yasaklanırken, alınan katı tedbirler hayatın her alanına yansımaya başladı. Daha sonra salgının merkezi haline gelen ABD'de de durum giderek ciddiyetini artırıyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor. Özellikle otomotiv sektörü salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Salgının Türkiye'de de görülmesiyle tüm sektörler, azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürece girerken, ekonominin ve ihracatın lokomotifi olan otomotiv sektöründe de salgına karşı bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda neredeyse otomotiv üreticilerinin tamamı faaliyetlerini bir süreliğine durdurma kararı aldı.

Mercedes-Benz Türk, Honda, Hyundai Assan, Ford Otosan ve Karsan üretime başlıyor

Mart ayı ortalarında alınan bu kararla otomotiv üretimi durma noktasına geldi. Bazı firmalar yaşanan süreci yakın takip ederek ve gerekli tedbirleri alarak fabrikaların kapılarını açmaya başlarken, bazıları ise süreyi uzatıyor.

Kovid-19'un etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, üretim faaliyetlerine 30 Mart tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verildiğini duyuran Anadolu Isuzu, daha az çalışan ve alınan tedbirlerle 14 Nisan'da üretime yeniden başlandığını açıkladı.

Merceses-Benz Türk, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, gerekli tüm tedbirleri alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan'da Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 24 Nisan'da da Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlerine tekrar başlayacak.

Honda Türkiye

Honda Türkiye ise gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan’da Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının etkisiyle fabrikadaki üretim operasyonlarını 23 Mart’ta geçici olarak askıya alan firmanın, gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da faaliyetlerine tekrar başlayacağı kaydedildi.

Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti. Marka, daha sonraki açıklamasında ise salgın sebebiyle Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığını duyurmuştu.

Hyundai Assan

Hyundai Assan da çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik aldığı tedbirler kapsamında, 1 Nisan tarihi olarak planladıkları üretime ara vermeyi öne çekerek, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Ancak firmadan yapılan son açıklamada, İzmit'teki fabrikasında üretim faaliyetlerinin 20 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Karsan

Karsan Otomotiv de 20 Nisan itibarıyla bazı üretim birimlerinde minimum çalışan sayısıyla ve resmi makamlarca önerilen tedbirlere uyularak üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Karsan Otomotiv tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bütün dünyayı etkisi altına alan salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde; şirketimizin 26 Mart 2020 ve 8 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamalarında detaylı olarak duyurulduğu üzere, şirketimizin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetlerine 1 Nisan 2020-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ara verilmiş ve sonrasında söz konusu verilen ara, sürece ilişkin risklerin devam etmesi sebebiyle 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştı." ifadelerine yer verildi.

Ford Otosan

Ford Otosan ise üretime verdiği arayı, Ford Avrupa'nın Kovid-19 salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda devam ettirme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Ford Otosan'ın planlarını Sağlık Bakanlığının açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellediği belirtilirken, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan'a kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Otokar, Türk Traktör ve MAN Türkiye'nin de nisan ayı içerisinde üretime başlayabileceği tahmin ediliyor.

Mayısın ilk haftası diğer markalar da üretime başlayabilir

Otomotiv sektöründe, bazı markalar ise fabrikaların kapılarını mayıs ayında açmayı planlıyor.

Tofaş ve Toyota yeniden üretime başlama süresini mayıs ayının ilk haftası olarak açıkladı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurduğu üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a uzattı.

Daha önce üretime başlama tarihini 27 Nisan olarak belirleyen Toyota da koronavirüs arasını 4 Mayıs'a kadar uzattı.

Bursa'da üretim yapan Renault ise 26 Mart tarihinden itibaren üretime kademeli olarak ara verdi. Ancak üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir tarih henüz paylaşılmadı.

Avrupa'da da üretim sınırlı olarak başlıyor

Öte yandan salgının etkilerini çok derin hisseden Avrupa'da ve dünya geninde de otomotiv üretimi sınırlı olarak başlıyor. Aralarında Toyota, Renault ve Volkswagen'in de bulunduğu büyük otomotiv markalarının Avrupa'daki üretim tesislerini yeniden açacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA