Otomotivci Rusya’yı krizden çıkaran formülü istiyor!
ÖTV indiriminin son bulmasıyla iç pazarda yüzde 70’e yaklaşan daralmayla boğuşan otomotivciler, Rusya’da 2014 yılında yaşanan benzer krizin aşılmasını sağlayan finans modelinin Türkiye’de de uygulanmasını talep ediyor. (Aysel Yücel'in haberi)
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