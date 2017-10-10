Otomotivciler vergi artışından dertli

10 Ekim 2017

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Başkanı Ömer Burhanoğlu, sektördeki son durumu değerlendirdi. Yeni vergilerin yatırımcı için olumsuz bir gelişme olduğunu savunan Burhanoğlu, TOSB'da üretim yapacak küresel bir şirketle büyük bir yatırımın imza aşamasında olduklarını; ancak bundan sonra gelecek yeni yatırım taleplerinde OSB'deki yer sıkıntısı nedeniyle ötelemeler yaşanabileceğini söyledi.

Otomotiv sanayinin 2017 ihracat hedefi 28 milyar dolar; otomotiv tedarik sanayinin ihracat hedefi ise 9.5-10 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. TOSB'un ise yıllık 1.5 milyar dolar ihracat ve 12 milyar TL iş hacmi bulunuyor.

Artan taleple otomotiv tedarik sanayinin kapasite limitlerine geldiğine dikkat çeken Burhanoğlu, Osmangazi Köprüsü ile bağlantılı yeni bir OSB talepleri olduğunu; ancak mevcut OSB'lerde bodrum katlarının kullanıma açılmasına yönelik yapılacak bir düzenlemenin kapasite artışı için çok daha hızlı ve maliyetsiz bir çözüm olacağını söyledi.

Sektörde artan vergi yükünün ise Türkiye'yi yatırımcıların gözünde giderek iyi bir otomotiv pazarı olmaktan çıkardığına dikkat çeken Burhanoğlu, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki (MTV) artışın bu yıl uygulanmayacak olması nedeniyle talebin öne çekebileceğini; ancak artan vergi yüküyle pazarın büyümesinin ciddi şekilde yavaşlayabileceğine işaret etti.

TOSB'da kapasite limitlerine gelindiği için haftada altı gün, üç vardiya halinde üretim yapıldığını, bazı durumlarda yedi gün çalışıldığını belirten Burhanoğlu, "Artan taleple kapasite limitlerine gelindiği için mevcut alanlarda ciddi sıkışıklık ve bunun getirdiği verimsizlikler yaşanıyor" dedi.

"Küresel bir şirketle imza aşamasındayız"

Reuters'ın sorularını yazılı olarak yanıtlayan Burhanoğlu, küresel bir şirketin bölgede yatırıma hazırlandığını ancak yer sıkıntısı nedeniyle önümüzdeki dönemde yatırım planlarında ötelemeler yaşanabileceğine dikkat çekerek, "TOSB'a ait boş parselimizde üretim yapacak küresel bir şirket ile şu anda çok büyük bir yatırımın imza aşamasındayız. Şu an itibarıyla ötelenen bir plan yok ancak bundan sonra olabilir. Zira yerlerimiz çok sınırlı" diye konuştu.

Burhanoğlu yatırım yapacak şirketin adını vermedi.

Türkiye'de otomotiv ana sanayinde Fiat, Renault, Ford, Hyundai, Toyota, Honda, Daimler ve MAN gibi küresel şirketlerin büyük ölçekli otomobil ve ticari araç üretim tesisleri bulunuyor. Bu küresel şirketlerin üretim hattına parça tedarik eden, Tier 1 olarak adlandırılan küresel parça üreticileri de Türkiye'de hem üretim hem parça alımı yapıyorlar. Türk tedarik şirketleri ayrıca ana sanayiye doğrudan üretim de yapıyorlar.

"Bodrum katlar üretime kazandırılabilir"

Burhanoğlu, kapasite limitlerine ulaşılması nedeniyle bir yönetmelik değişikliği ile mevcut alanlarda bodrum katlarının üretime katılmasının sağlanmasını istediklerini söyledi.

Burhanoğlu, "Bazı şehirlerdeki sanayi parsellerinin metrekare fiyatları 500 eurodan başlıyor. Arazi fiyatlarının bu noktaya geldiği bir ortamda, sıfır kotunun emsale dahil edilmeyecek yapılaşmaya izin verildiği takdirde, üretime yardımcı üniteleri ve depolama faaliyetlerini yerin altına indirip üretim alanlarımızı iki katına çıkarabiliriz" dedi ve ekledi:

"Böyle bir emsale değer hakkı geldiğinde sadece Marmara Bölgesi'nde yüzlerce fabrika için yeni alanlar açılacak. Arsanın yüzeyinde yüzde 50'ye oturabiliyoruz ancak çekme mesafelerinden dolayı bir yüzde 50 de toprak altında kullanılabilir. Şu anki yönetmeliğe göre mümkün değil. Önerim mevcut binalarda bu imkanlardan yararlanmak, yeni yapılanlarda ise istediği kadar bodrum katı yapmalarına izin vermek."

Konunun bakanlık gündemine taşındığını belirten Burhanoğlu, üç aydır görüşmeleri süren önerinin kabul görmesi halinde birçok OSB'deki büyüme ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

Bu değişikliğin yanı sıra otomotiv tedarik sanayinin yeni bir OBS ihtiyacına da dikkat çeken Burhanoğlu, "Osmangazi Köprüsü bizim için müthiş bir kolaylık sağladı. Köprünün diğer tarafında kurulacak yeni bir organize sanayi bölgesi sağlıklı büyümek için elimizi çok rahatlatacaktır" dedi.

"Türkiye yatırımcının gözünde iyi bir pazar olmaktan çıkıyor"

Otomotiv sektöründe artan vergi yüklerinin pazar büyümesini olumsuz etkileyeceğine de işaret eden Burhanoğlu, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcılar açısından cazibesine yitirme riskine dikkat çekti.

Burhanoğlu, vergi düzenlemeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "MTV artışı bu yıl uygulanmayacağı için talepler öne çekilip pozitif etki yaratacaktır. Önümüzdeki sene umarım ihracatla dengeleyip üretim sayılarında geriye düşülmez. Ancak Türkiye yatırımcının gözünde giderek iyi bir otomotiv pazarı olmaktan çıkıyor. Yatırım yapacak olan önce pazar büyüklüğüne bakıyor. Bu vergilerle pazarımızın büyümesi ciddi yavaşlar."

Kaynak: AA