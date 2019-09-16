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Otomotivde bayiler için 'son çağrı'

Otomotiv satışlarındaki daralmanın ardından büyük kayıp yaşayan yetkili bayilerde, tehlike çanları çalıyor. Sektör temsilcileri, “Bayileri satış sonrası ile ayakta zor tuttuk. Ancak satış sonrasında da büyük daralma başladı” uyarısında bulundu.

Otomotivde bayiler için 'son çağrı'
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