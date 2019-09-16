Otomotivde bayiler için 'son çağrı'
Otomotiv satışlarındaki daralmanın ardından büyük kayıp yaşayan yetkili bayilerde, tehlike çanları çalıyor. Sektör temsilcileri, “Bayileri satış sonrası ile ayakta zor tuttuk. Ancak satış sonrasında da büyük daralma başladı” uyarısında bulundu.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.