Otomotivde ilk çeyrek ihracatı yüzde 5,7 daraldı

06 Nisan 2019

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 44,2 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 7,76 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-mart döneminde 8,22 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da ihracatın geçen bir yıllık sürede yüzde 5,7 azaldığını ortaya koydu.

Otomotiv ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı İtalya çekti. Sektörün İtalya'ta ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 256,1 milyon dolar azalarak 687,9 milyon dolara geriledi. İtalya'nın ardından Almanya'ya 120,4 milyon dolarlık, İran'a 82,9 milyon dolarlık kayıp yaşandı.

Öte yandan ilk çeyrekte ihracatın en fazla arttığı ülke İsrail oldu. İsrail'e ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 54,5 milyon dolar artarak 220,2 milyon dolara yükseldi. Romanya'ya ihracat da 53,4 milyon dolar artarak 267,5 milyon dolara yükseldi ve bu ülke artışta ikinciliği aldı.

Kaynak: AA