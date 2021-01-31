Otomotivde son 10 yılın 'ocak' rekoru!

Aysel YÜCEL



Otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak ayında beklentileri aşarak 40 bin adedi geçti. Böylece satışlarda son 10 yılın ocak ayı rekoru kırılmış oldu. Satışlardaki bu artışta markaların 2020’den tüketiciye sunduğu tarihi kampanyalar etkili oldu. Ocak satışlarıyla moral bulan sektör, yılsonu hedeflerini de yukarıya çekti.



Hatırlanacağı gibi, pandemide ikinci dalganın yarattığı belirsizlik, haftasonu sokağa çıkma yasakları ve faizlerdeki artış nedeniyle showroom trafiği ocak ayında zayıflamıştı. Sektör temsilcileri, yılın ilk haftasında ocak ayı için en iyi senaryoda 27 bin adetlik satış öngörüyordu. Birçok marka elindeki stoğu bitirmek için kampanyalara yüklendi. Daha önce ocak ayında görülmeyen cazip kampanyalar yapıldı. Kampanyalar beklentilerin de üzerinde etkili oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği henüz rakamları açıklamadı ancak, sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre ocak ayı satışları yaklaşık 43 bin adet oldu. 2020 ocak ayında yaklaşık 27 bin otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti. Bu da geçen yıla göre yüzde 50 artış anlamına geliyor. Sektörün 10 yıllık satış ortalaması ise yaklaşık 30 bin.



Ocak performansı sektöre moral verdi



Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, ocak ayı sonunda pazarın 40 binin üzerinde olmasını beklediklerini söyledi. Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, “Ocak ayı satışları beklentilerimizin üzerinde oldu. Filo tarafında henüz hareketlilik yok ama perakende tarafı hareketlendi” dedi. Gülan, ocak satışlarının sektöre moral verdiğini, yılsonu beklentilerini de artırdığını vurguladı. Yılın ilk haftalarında 2021 sonu için 700-750 bin adetler konuşulurken, geçen hafta Nissan gibi bazı markalar bu rakam 850 adetlere kadar çıkardı.



Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Sıfır araç pazarında da kurun ve fiyatların gevşemesi ile oluşan fırsatı kaçırmak istemeyen tüketiciler, yoğun bir şekilde araç alımına devam ediyorlar. 2020 Ocak'taki 27 binlik satış adedinin bu ocak ayında yüzde 50 artışla 43 bin bandında oluşmasını bekliyorum” dedi.



“İkinci elde, satışlar hala durgun, fiyat %15 düştü”

Emre Ayyıldız, ikinci el araç pazarına yönelik şu açıklamayı yaptı: “İkinci el pazarı diğer sektörlere benzer şekilde çok dalgalı bir yıl geçirdi. Salgın önlemlerinin etkisiyle mart, nisan, mayıs, kasım ve aralık ayları sektör açısından zorlu geçti. Ancak kalan aylarda, neredeyse her ay satış rekorları kırıldı. Toplam satış, tüm zorlu şartlara rağmen bir önceki yılın yüzde 4 üzerine çıkarak 8 milyona ulaştı. Geçen yılın başında yaptığımız açıklamalarda bu rakamlara ulaşacağımızı ön görmüştük. Pandeminin etkisi ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle, mart ve nisan aylarındaki koşulları, kasım, aralık ve ocak aylarında da aynı şekilde yaşıyoruz. Fiyatlar yüzde15 azaldı. Tıpkı mayıs ayında araç alanların yaşadığı memnuniyete benzer şekilde, bu dönem İkinci el araç almak isteyenlere çok güzel fırsatlar sunuyor. Salgının etkisinin gevşemesi ve fiyatların dibe yaklaştığının anlaşılması ile bekleyen talep yavaş yavaş harekete geçecek.”



Haftasonu sokağa çıkma yasakları satışı frenliyor



Otomol Grup'un CEO'su Uğur Sakarya, sıfır araç adetlerinin bir kısmının aralık ayına yetişmeyen araçlar olduğunu belirtirken, markaların 300 bin TL’ye varan sıfır faiz kredilerinin etkili olduğunu ifade etti. Sakarya, ikinci el pazarına yönelik ise “İkinci el satışlarında 15 Kasım’da başlayan durgunluk ocak ayında da devam etti. Firmalar tarafından yapılan üst üste fiyat indirimleri de talep yaratmıyor çünkü sorun fiyatlar değil. Tüketicinin araç satın alma motivasyonu yok. Hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasakları bitmeden bir hareketlenme beklemiyorum açıkçası” dedi.