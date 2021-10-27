Otomotivde 'veri kapsamı' genişliyor

Aysel YÜCEL

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), üretim ve ihracat verilerini artık daha kapsamlı kırımlarla açıklayacak. Rekabet Kurulu, OSD tarafından kamuya sunulan bilgilerin kapsamının genişletilmesine menfi tespit belgesi verdi.

Rekabet Kurulu, "Otomotiv Sanayii Derneği tarafından kamuya sunulan üretim ve ihracat adedi bilgilerinin kapsamının genişletilmesi suretiyle Otomotiv Sanayii Derneği tarafından toplanması ve paylaşılmasına 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verildiğini" duyurdu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ise DÜNYA'ya yaptığı açıklamada; "Üyelerimizden daha kapsamlı veri toplayabilmek ve yeni teknoloji ürünlerin üretim ve ihracatımız içindeki gelişimini rakamlarla ifade edebilmek adına Rekabet Kurumu'na bir başvurumuz olmuştur. Dün yayınlanan karar ile bu talebimiz Rekabet Kurulu tarafından olumlu değerlendirilip, talebimizin rekabeti ihlal etmediği sonucuna varılması neticesinde menfi tespit belgesi verilmiştir. Bunun sonucu olarak, Derneğimiz bünyesinde üretim ve ihracat verileri artık daha kapsamlı kırınımda üyelerimizden toplanabilecek ve konsolide olarak yayımlanabilecektir" değerlendirmesini yaptı.

Menfi tespit belgesi nedir?

Menfi tespit, teşebbüsün eylem veya işlemlerinin rekabete aykırı olmadığının tespitidir. Teşebbüs temsilcilerinin yapacağı başvuru ile Kurul, ilgili pazar yapısı ve anlaşmanın rekabet üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak bir değerlendirme yapar ve olumlu sonuçlanan başvurular için menfi tespit belgesi verir.