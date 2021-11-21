Otomotivde yüzde 97 kâr artışı

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin net kârı, yılın ilk üç çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 96,4 artarak 9 milyar 446 milyon liraya ulaştı.

Yılın ilk dokuz ayında Tümosan'ın kârını yüzde 574 artırarak 6,1 milyon liradan 40,9 milyon liraya çıkarması dikkati çekti. Kârını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 108 artıran Ford Otosan, 4 milyar 710,8 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan otomotiv şirketi oldu.

Bu dönemde en yüksek ikinci kârı 2 milyar 64,4 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde ederken, bu şirketi 1 milyar 255,9 milyon lira kârla Doğuş Otomotiv takip etti.

Türk Traktör, yılın ilk çeyreğinde kârını yüzde 130 artırarak bu alanda en iyi ikinci performansı sergilerken, geçen yılın aynı döneminde zarar eden Anadolu Isuzu, bu dönem 40,3 milyon lira kâr açıkladı.



2020'nin ilk üç çeyreğinde 6,3 milyon lira kâr eden Karsan, 2021'in ilk üç çeyreğinde ise 13,3 milyon lira zarar etti.

Yatırımcısına en çok Tofaş kazandırdı



Borsada işlem gören otomotiv 8 şirketinin 6'sının hisse fiyatı yılın ilk üç çeyreğinde artarken, en yüksek getiriyi yüzde 68,2'yle Tofaş Otomobil Fabrikası sağladı. Söz konusu dönemde Tofaş Otomobil Fabrikası'nı yüzde 36,9'lık kazançla Ford Otosan takip etti. Doğuş Otomotiv yılın ilk üç çeyreğinde yatırımcısına en çok kazandıran üçüncü otomotiv hissesi olurken, şirketin hisse fiyatı yüzde 30,1 artışla 33,72 liraya çıktı. Yılın ilk 9 ayında Anadolu Isuzu ve Türk Traktör borsada yatırımcısına kaybettirdi.