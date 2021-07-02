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Otoyol ihalesinin tarihi ertelendi

Çeşmeli-Taşucu Otoyolu Projesi'nin bir bölümü için yapılacak ihale tarihi 17 Ağustos'a ertelendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi işinin ihale tarihi 17 Ağustos olarak değiştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere 7 Mayıs'ta ilan edilen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Projesi işinin ihale tarihi ve saati "17 Ağustos 10.30" şeklinde güncellendi.

İhale tarihi ve saati, daha önce "13 Temmuz 10.30" olarak açıklanmıştı.

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