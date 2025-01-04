ÖTV artışı sonrası biraya büyük zam!
Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) yüzde 7,56'lık artışın ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar alkolde ortalama yüzde 15 oranında bir zam beklentisi oluştuğunu açıklamıştı. Bugün o artış, bira fiyatlarına zam olarak yansıdı. Efes'in 50 cl'lik kutu birası 80 liraya, 50 cl şişe ise 85 liraya yükseldi.
Yenı yılla birlikte ÖTV oranında yüzde 7,56'lık artış yaşanırken, sigara ve alkol fiyatları da zamlandı. TBYD Başkanı Erol Dündar, ÖTV'ye ek olarak fiyatlara maliyet zammı da ekleneceğini söylemişti.
Biraya büyük zam!
Dündar, alkolde ortalama yüzde 15 oranında bir zam beklentisi oluştuğunu ifade ederken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise alkol fiyatlarının son 15 yılda yüzde 2553 arttığını belirtmişti.Biraya büyük zam!
Bu açıklamalardan saatler sonra Dündar, Efes bira grubunun ÖTV kaynaklı zamlandığını açıkladı.
4 Ocak'tan itibaren geçerli olacak bira fiyatları ise şöyle;
Mini Malt - 50 lira
Serçe - 65 lira
Bremen Şişe - 68 lira (+2 lira = 70 lira)
Xtra Shot - 70 lira
Bremen Kutu - 70 lira
Malt Şişe - 78 lira (+2 lira = 80 lira)
Miller 33 cl - 80 lira
Malt Kutu - 80 lira
Efes Şişe 50 cl - 83 lira (+2 lira = 85 lira)
Efes Kutu - 85 lira
Özel Seri Şişe - 85 lira
Özel Seri Kutu - 85 lira
Belfast Şişe - 88 lira
Belfast Kutu - 88 lira
Bomonti Filtresiz - 90 lira
Miller 50 cl - 90 lira
Beck's Şişe - 100 lira
Beck's Kutu - 100 lira
Bud Şişe - 100 lira
Bud Kutu - 100 lira
Glutensiz - 105 lira
Xtra Kutu - 105 lira
Corona - 125 lira
Erdinger - 130 lira
Hoogarden - 130 lira
Leffe - 135 lira
Amsterdam Şişe - 135 lira
Amsterdam Kutu - 135 lira
Duvel - 175 lira