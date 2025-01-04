ÖTV artışı sonrası biraya büyük zam!

Yenı yılla birlikte ÖTV oranında yüzde 7,56'lık artış yaşanırken, sigara ve alkol fiyatları da zamlandı. TBYD Başkanı Erol Dündar, ÖTV'ye ek olarak fiyatlara maliyet zammı da ekleneceğini söylemişti.

Biraya büyük zam!

Dündar, alkolde ortalama yüzde 15 oranında bir zam beklentisi oluştuğunu ifade ederken, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise alkol fiyatlarının son 15 yılda yüzde 2553 arttığını belirtmişti.Biraya büyük zam!



Bu açıklamalardan saatler sonra Dündar, Efes bira grubunun ÖTV kaynaklı zamlandığını açıkladı.

4 Ocak'tan itibaren geçerli olacak bira fiyatları ise şöyle;

Mini Malt - 50 lira

Serçe - 65 lira

Bremen Şişe - 68 lira (+2 lira = 70 lira)

Xtra Shot - 70 lira

Bremen Kutu - 70 lira

Malt Şişe - 78 lira (+2 lira = 80 lira)

Miller 33 cl - 80 lira

Malt Kutu - 80 lira

Efes Şişe 50 cl - 83 lira (+2 lira = 85 lira)

Efes Kutu - 85 lira

Özel Seri Şişe - 85 lira

Özel Seri Kutu - 85 lira

Belfast Şişe - 88 lira

Belfast Kutu - 88 lira

Bomonti Filtresiz - 90 lira

Miller 50 cl - 90 lira

Beck's Şişe - 100 lira

Beck's Kutu - 100 lira

Bud Şişe - 100 lira

Bud Kutu - 100 lira

Glutensiz - 105 lira

Xtra Kutu - 105 lira

Corona - 125 lira

Erdinger - 130 lira

Hoogarden - 130 lira

Leffe - 135 lira

Amsterdam Şişe - 135 lira

Amsterdam Kutu - 135 lira

Duvel - 175 lira