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ÖTV ayarı hangi hisseleri, nasıl etkiledi?

ÖTV matraf ve vergi artışı ardından Tofaş primli, Doğuş Otomotiv ekside...

ÖTV ayarı hangi hisseleri, nasıl etkiledi?
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Otomobil satışlarında matrah dilimleri yeniden belirlendi, en alt iki dilim dışında ÖTV artırıldı.

Hafta sonu duyurulan değişiklik sonrası gözler bugün borsada işlem gören otomotiv şirketlerine çevrildi.

Tofaş hisseleri yeni otomobil satışlarından alınan özel tüketim vergisi matrahlarının yükseltilmesi kararının ardından güne yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladı. TOASO en yüksek 23 lirayo gördü.

En düşük iki ÖTV dilimi dışında kalan tüm ÖTV oranlarının yükseltildiği ve ağırlıklı olarak ithalatçılar üzerinde baskı yaratan karar Doğuş Otomotiv hisselerine ise satış getirdi. Ürün gamının tamamını ithal eden Doğuş Otomotiv hisseleri ilk işlemlerde yüzde 4'ün düşüşle 14.87 liraya kadar düşüş gösterdi.

Binek otomobil gamının neredeyse tamamını ithal eden Ford Otosan ise yüzde 3'ün üzerinde kayıpla 85,2 liradan işlem gördü.

Otomotiv dünyası ÖTV artışı için ne dedi?Otomotiv dünyası ÖTV artışı için ne dedi?

 

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