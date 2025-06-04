ÖTV dilimini yakalayan uçtu! Her 6 otomobil satışından 1’i lüks segment

Otomobil pazarında "lüks segment" yılın ilk beş ayında rekor büyüme kaydetti. Mayıs sonu itibarıyla premium segmentin pazar payı yüzde 15’e dayanırken, satılan her 6 otomobilden 1’i lüks sınıfta yer aldı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre, bu artışın temel sebebi ise ÖTV avantajından yararlanan elektrikli ve PHEV modeller. Hükümetin düşük vergi dilimiyle teşvik ettiği bu modeller, satışlarda premium segmentin büyümesi sağladı.

BMW lüks segmentin lideri

Segment liderliğine bakıldığında, BMW'nin ilk sırada, Mercedes-Benz'in ikinci, Audi'nin ise üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

En çok satan modeller arasında ilk sırada elektrikli ve hibrit versiyonlarıyla BMW X1 yer alırken, onu tamamen elektrikli versiyonuyla MINI Countryman takip etti.

"ÖTV dilimini yakalayan uçtu"

Premium segmentte elektrikli otomobillerin ön plana çıktığına işaret eden Özpeynirci, "Lüks segmentin kaderi artık biraz da şarj kablosunun ucunda. Elektrikli olan kazandı, ÖTV dilimini yakalayan uçtu" derken, mevcut vergi dilimleri güncellenmezse bu trendin yılın kalanında da devam edeceğini belirtti.