ÖTV indirimi beyaz eşyaya çare olmadı

18 Ocak 2019

Beyaz eşya iç satışları ÖTV teşvikinin frenleyici etkisine rağmen 2018'de yüzde 17 daralarak 6.17 milyon adet olurken, Mart sonunda kadar uzatılan ÖTV indiriminin 2019 yılı boyunca devam etmemesi durumunda sektörün yüzde 15 küçülmesi bekleniyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, 2018'de ihracattaki yüzde 6'lık büyümeye karşın iç satışlardaki yüzde 17 daralma nedeniyle toplamda yüzde 1 civarında küçülme olduğunu söyledi.

TÜRKBESD tarafından yapılan açıklamada 2017'de 620 bin adet aylık ortalama iç satış gerçekleştiği ancak 2018'de 515 bin seviyesinin zorlukla yakalandığı belirtilerek, Kasım'da devreye giren ÖTV teşvikinin daralmayı yavaşlattığı ve iç satışlarda yüzde 17 küçülme ile yılın kapatıldığı bildirildi.

Bu etkinin 2019'da da devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Daralmanın hızı ÖTV teşvikinin devamına bağlıdır. ÖTV indiriminin 2019 yılı boyunca devam etmemesi durumunda, sektörün yüzde 15 küçüleceği beklenmektedir" denildi.

Beyaz eşya sektöründeki daralma nedeniyle, hükümet 31 Ekim'de 2018 sonuna kadar geçerli olmak üzere sektörde uygulanan ÖTV oranını sıfıra indirmişti. Son alınan karar ile konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde uygulanan vergi indirimleri Mart sonuna kadar uzatıldı.

Sektörün firma bazında alınan inisiyatifler ile enflasyonla mücadele programına katkı sağladığını ancak ülkede genel bir talep daralması yaşanması sebebiyle üretim birim maliyetlerinin etkilendiğini belirten Güler, uzun süre yüksek seyreden ve geriden gelen maliyetlerin baskısının bir süre daha hissedileceğini söyledi.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar 2018 Aralık'ta yüzde 15 daralarak 367 bin 613 adet oldu.

Verilere göre üretim Aralık'ta yüzde 4 düşüşle 1.67 milyon adet olurken, 2018 yılı toplamında yüzde 1 daralarak 25.1 milyon adet olarak gerçekleşti.

Öte yandan Aralık'ta ihracat yüzde 8 artışla 1.6 milyon adet, 2018'in tamamında ise yüzde 6 artışla 19.28 milyon adet oldu.

Kaynak: Reuters