ÖTV indirimi gelecek mi? Palandöken "Can ve mal güvenliği için" diyerek çağrı yaptı!

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar başta olmak üzere miadını doldurmuş tüm araçların yenilenebilmesi için ÖTV indiriminin gerekli olduğunu savundu

Türkiye'deki toplam araç miktarının 35 milyon civarında olduğunu anımsatan Palandöken, "Bunların yaş ortalaması 14. 7 milyonu ise 20 yaş üzerinde" derken, ticari kullanımda esnafın zorlandığını ifade etti.

Eski araçların doğaya verdiği zararı da gündeme taşıyan Palandöken, "ÖTV’de bir indirim sağlanıp, hem piyasalarının canlanması hem otomobillerin yenilenmesi lazım. Bu araçların sıkıntılı vaziyette trafiğe çıkması can güvenliğini de tehdit ediyor" dedi.

2026'da otomobil ve ticari araç satışlarındaki düşüşe atıf yapan TESK Başkanı, ÖTV’deki indirimle birlikte otomotiv piyasasına hareketlilik geleceğini belirtti.



Eski araçların trafikte dolaşmasının kâr değil zarar getireceğini aktaran Palandöken, "Yeni nesil araçların kullanımı, bu teknolojiyle birlikte yapılacak tasarruf ÖTV’den daha çok gelir getirecek. Ama ilk etapta ÖTV’sinin düşürülmesiyle insanlar araçlarını yenilemiş olacaklar" diye konuştu.