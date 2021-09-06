'ÖTV indirimi sonrası' için soruşturma sonuçlandı

Rekabet Kurulu, 12 otomotiv şirketi hakkında iddiaları inceledi ve para cezası vermedi. Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı şirketler için ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve arzı kısıtladıkları iddiası hakkında yürütülen soruşturmada, idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararı çıktı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin, ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 24.06.2009 tarihli ve 09-30/637-150 sayılı Rekabet Kurulu kararının Danıştay 13. Dairesinin 04.12.2019 tarihli ve 2018/3127 E. ve 2019/4094 K. sayılı kararı ile iptali üzerine 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

26.08.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda ; Baylas Otomotiv A.Ş., Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş., Honda Türkiye A.Ş., Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş., Nissan Otomotiv A.Ş., Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 26.08.2021 tarih, 21-40/595-290 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız."