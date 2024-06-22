ÖTV indirimli araç alımına düzenleme geliyor: Kısıtlama getirilmesi gündemde

Engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminde kısıtlama getirilmesi gündemde. Yapılacak yeni düzenlemeyle istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi hedefleniyor.

Sabah'ın haberine göre, engellilere uygulanan pozitif ayrımcılık kapsamında araç alımlarında KDV ve ÖTV muafiyetleri uygulanırken, bu durum bazı engellilerin akrabaları tarafından üzerlerine araç alınması ile suistimal ediliyordu. Bu da devlette büyük bir vergi kaybına sebebiyet veriyordu.

Türkiye'de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobiller engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'den muaf tutuluyor. Bu muafiyet kapsamında yalnızca bu yılın ilk 3 ayında 76 bin 953 araç satışı gerçekleşirken, ÖTV ve KDV kaybı ise 47.8 milyar TL oldu.

2 ihtimalli çalışma

Meclis'e gelecek düzenleme için ise iki alternatif üzerinde çalışıldığı öğrenildi. İlk alternatifte istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her yıl yeniden değerleme oranında artan tutarın yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması ve Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranında artan tutarı, yüzde 50'sine kadar artırma yetkisinin kaldırılması üzerinde çalışılıyor.

İkinci alternatifte ise ÖTV Kanunu'ndaki istisnanın kaldırılması, teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması, engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması gibi kriterler esas alınarak ilgili bakanlık tarafından nakit desteği verilmesi üzerinde çalışılıyor.