ÖTV MUAFİYETİNDE SON DURUM: Şartlar ve yeni araç limitleri açıklandı: İşte ÖTV'siz otomobiller...

2025 yılında ÖTV muafiyetli araç alımıyla ilgili düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Engelli bireyler için getirilen yeni kurallar ve hurda teşviki düzenlemeleri, araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

Engelli araçlarında ÖTV muafiyeti şartları neler?

ÖTV muafiyeti kapsamında, engelli bireylerin satın alabileceği araçlarda yüzde 40 yerli üretim şartı getirildi. Böylece ithal lüks otomobiller kapsam dışı bırakılırken, yerli üretim modeller teşvik edildi.

Engelli aracı ÖTV muafiyetinde üst limit ve satış süresi değişikliği

Yeniden değerleme oranıyla 2025 yılı için ÖTV muafiyetli araç üst limiti 2 milyon 230 bin TL’ye çıkarıldı. Araçların satış yasağı süresi ise 5 yıldan 10 yıla yükseltildi. Engelli bireyler, araçlarını 10 yıl boyunca satamayacak.

ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek araçlar

ÖTV muafiyetli satın alınabilecek araçlar listesinde yer alan modeller şu şekilde sıralandı:

* Togg T10X

* Fiat Egea Ailesi

* Renault: Clio, Megane, Duster

* Hyundai: i10, i20, Bayon

* Toyota: C-HR, Corolla

Bu modeller, gerekli koşulları sağlayan bireyler tarafından ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilecek.

ÖTV muafiyetli araçlardan kimler yararlanabilir?

ÖTV muafiyetli araç satın alma hakkından yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireyler yararlanabiliyor. Engelli birey 18 yaşından küçükse, bu hak ailesi tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca şehit eş ve çocukları da bir defaya mahsus bu haktan yararlanabiliyor.

Henüz yürürlüğe girmeyen ve detayları kesinleşmeyen Hurda teşviki düzenlemesinde ise araç sahiplerinin 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayırmaları gerekmesi ve alınacak yeni araçların tamamen Türkiye'de üretilme şartı aranacağı düşünülüyor.

Hurda teşviki ile yeni araç alımı düzenlemesi

TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifiyle 25 yaşını geçmiş araçlar için hurda teşviki uygulanması öngörülüyor. Bu düzenleme kapsamında, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, ÖTV ödemeden yeni araç sahibi olabilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde, araç sahipleri ekonomik ve çevre dostu yeni modelleri avantajlı fiyatlarla edinebilecek.

Hurda araçlar için ÖTV muafiyeti teşvikinde son durum

ÖTV muafiyetine ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Hurda teşvikine dair yasal düzenlemenin detayları ise TBMM’de görüşüldükten sonra netleşecek.