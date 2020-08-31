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ÖTV sonrası en hareketli iki hisse

ÖTV matrah ve vergi artışı ardından Tofaş yüzde 1,63 primle kapanırken, Doğuş Otomotiv hisselerinde yüzde 5,77 kayıp yaşandı.

ÖTV sonrası en hareketli iki hisse
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Otomobil satışlarında matrah dilimleri yeniden belirlendi, en alt iki dilim dışında ÖTV artırıldı.

Hafta sonu duyurulan değişiklik sonrası, otomotiv hisselerinde hareketlilik arttı.

Tofaş hisseleri yeni otomobil satışlarından alınan özel tüketim vergisi matrahlarının yükseltilmesi kararının ardından güne yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladı. Tofaş hisseleri (TOASO) en yüksek 23 lirayı gördü. Kapanış ise yüzde 1,63 primle 22,5 liradan gerçekleşti.

En düşük iki ÖTV dilimi dışında kalan tüm ÖTV oranlarının yükseltildiği ve ağırlıklı olarak ithalatçılar üzerinde baskı yaratan karar Doğuş Otomotiv hisselerine ise satış getirdi. Ürün gamının tamamını ithal eden Doğuş Otomotiv (DOAS) hisseleri ilk işlemlerde yüzde 5'i aşan düşüşle 14.67 liraya kadar geriledi. DOAS'ta kapanış yüzde 5,8 kayıpla 14,7 liradan gerçekleşti.

Binek otomobil gamının neredeyse tamamını ithal eden Ford Otosan ise yüzde 3,76 düşüşle 84,5 liradan günü tamamladı.

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