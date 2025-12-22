ÖTV'siz araca bakanlıklar sıcak bakmıyor

Bu gruba uzun vadeli ödeme planları, düşük taksitli finansman seçenekleri ve esnek kredi imkanları sağlanacağını kaydedilirken çalışma kapsamında, 25 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara da ÖTV muafiyetiyle sıfır yerli otomobil alma imkânı sunulacağı not edildi.

DÜNYA Gazetesi olarak hemen her mecrada yer alan bu haberin kaynağının hangi kurum olduğunu göremedik.

Bakanlık teyit etmedi

Bunun üzerine iki ayrı ilgili bakanlığa konuyu sorduk. Haberlerde adı geçen bakanlık içeriği teyit etmedi.

Ülkede vergi düzenlemeleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesinde. Öğrendiğimize göre bakanlık bünyesinde bu yönde bir çalışma söz konusu değil.

Çıkan haberlerin kaynağı belirsizliğini korurken hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı haberleri teyit etmiyor. Vatandaşı beklentiye sokan haberlerin kaynağı ise merak konusu.