Outdoor perakende devi iflas bayrağını çekti: 59 mağaza kapanıyor

Pandemi döneminde rekor satışlar yakalayarak büyüyen ABD merkezli outdoor perakendecisi West Marine, zayıflayan taleple birlikte mali darboğaza girdi. Şirket, 17 Mayıs'ta iflas koruma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şirket, mali sıkıntılarının arkasında tedarik zinciri aksamaları, aşırı hava olayları ve tüketici davranışlarındaki değişimlerin bulunduğunu ifade etti. Şirket, borç yükünü azaltmak ve finansal esnekliğini artırmak için yeniden yapılanma sürecine girerken, faaliyetlerini sürdürebilmek için alacaklılarıyla yeni finansman konusunda da anlaşmaya vardı.

Kapanan mağaza sayısı 95'e ulaşabilir

Yeniden yapılanma kapsamında 23 eyalette toplam 59 mağazanın kapatılması planlanıyor. Şirketin toplam mağaza kapanışı sayısının 95'e ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan sektördeki yavaşlama verilerle de destekleniyor. Ulusal Denizcilik Üreticileri Birliği'nin (NMMA) verilerine göre, ABD'de yeni tekne satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,8 düşüşle 215 bin 237 adede geriledi. Yüksek faiz oranları, enflasyon ve düşük tüketici güveni, tekneler gibi yüksek maliyetli isteğe bağlı harcamaları baskılamaya devam ediyor.

Analistler, tüketicilerin giderek daha fazla uygun fiyatlı ürünlere yöneldiğine dikkat çekerken, lüks segmentteki daralmanın sektör üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.