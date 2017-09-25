OVP, bu hafta açıklanabilir
Orta Vadeli Program'ın bu hafta açıklanması planlanıyor
Çalışmaları bir süredir devam eden ve 2018-2020 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program'ın (OVP) bu hafta açıklanması planlanıyor.
Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak programın son rötuşlarının yapıldığını OVP'nin "bu hafta" açıklanmasının planlandığını, açıklamanın Salı günü yapılabileceğini söyledi.
Programda Türkiye ekonomisi için önümüzdeki üç yıla dair hedeflenen makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler yer alacak.