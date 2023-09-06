"OVP: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm..."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili yaptığı açıklamada "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm..." ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP'ye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm..." dedi.