OVP milli gelir beklentileri açıklandı: Hedef 2027’de 20 bin dolar seviyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıl boyunca izleyeceği büyüme patikasını açıkladı. Program kapsamında kişi başına düşen milli gelirde önemli bir artış hedefleniyor. 2024 yılında 15 bin 551 dolar olması beklenen milli gelir, 2025’te 17 bin 28 dolara, 2026’da 18 bin 990 dolara ve 2027 yılında 20 bin 420 dolara ulaşacak

Yılmaz, OVP’nin büyüme ve istikrar odaklı bir yaklaşım izlediğini belirterek, Türkiye’nin hedefinin yüksek gelir grubuna ulaşmak olduğunu vurguladı. Orta ve uzun vadede yapılacak reformlarla, gelir artışı sağlanacak ve bu artış tüm kesimlere eşit bir şekilde yansıtılacak. OVP’de belirlenen kişi başına düşen milli gelir artış hedefi, Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecinin sürdürülebilir ve dengeli olacağına işaret ediyor.

Yatırım ve istihdam odaklı büyüme

Yılmaz, OVP’nin temel amaçlarından birinin de istihdam artışı ve yatırımların desteklenmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin büyüme stratejileri doğrultusunda, kişi başına düşen gelirin artması için özellikle üretim ve ihracatın artırılması gerektiğini ifade etti. 2025 yılına kadar yapılacak reformlarla, ekonomik yapıda dengelenme sağlanacak ve büyümenin kalıcılığı için güçlü bir altyapı oluşturulacak.

Ayrıca, işsizlik oranındaki düşüş hedefleriyle uyumlu olarak, kişi başına gelirin artış göstermesi bekleniyor. Yılmaz, OVP sürecinin sonunda Türkiye’nin orta-üst gelir grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkmayı hedeflediğini belirtti.

Enflasyonla mücadele ve büyüme uyumlu

OVP büyüme hedefleriyle enflasyonla mücadele politikasının uyumlu bir şekilde yürütüleceğini vurgulayan Yılmaz, kısa vadede bu sürecin büyüme üzerinde geçici etkiler yapabileceğini ancak orta ve uzun vadede hem büyüme hem de enflasyon hedeflerinin uyumlu olacağını ifade etti.