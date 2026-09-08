OVP’de 52 maddelik maraton
Ekonomiden yargıya, kamu yönetiminden sağlığa, eğitimden yeşil ve dijital dönüşüme kadar geniş bir alanı kapsayan 52 reform niteliğindeki düzenleme, Orta Vadeli Program’a alındı. Yatırımcı risk takip sisteminden Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu’na, dijital Türk lirasından sosyal konut ve mesleki eğitime kadar uzanan düzenlemelerin 3’er aylık dönemlerle izlenerek önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
Ferit PARLAK
ferit.parlak@dunya.com
Orta Vadeli Program’da yapısal dönüşüm başlıklarında 52 düzenleme için takvim belirlendi. Maddeler içerisinde bir önceki OVP döneminde başlayan çalışmalar olduğu gibi tarım, yapay zekâ, kamu ihaleleri, kayıt dışılıkla mücadele, sosyal güvenlik, sağlık, yüksek teknoloji yatırımları, yeşil dönüşüm, mesleki eğitim ve dijital devlet alanlarında da kapsamlı düzenlemeler yapılacak. Öncelikli adımlar arasına alınan, sanayide yüksek katma değerli dönüşümün desteklenmesi, kritik teknolojilerde yerli kapasitenin ve stratejik sektörlerin geliştirilmesi, işgücünün beceri uyumunun iyileştirilmesinin yanı sıra, kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması da maddeler arasında sıralandı. Ayrıca, KVKK’nın AB’nin GDPR düzenlemesiyle uyumunun tamamlanması piyasa gözetim ve denetiminin tek çatı altında güçlendirilmesi de programın içinde yer aldı. Söz konusu düzenlemeler 3 ayda bir izlenecek ve 1 yıl içerisinde tamamlanacak. OVP’de ayrıca 3 yıllık yol haritasında Eximbank’tan yeni nesil desteklere kadar farklı hedef ve çalışmalarda var.
Yatırımcı risk takip sistemi kuruluyor
Bu kapsamda, ilk olarak sermaye piyasalarında yatırımcı ve yatırım kuruluşları kaynaklı risklerin bütüncül izlenmesi, sistemik risklerin tespiti ve erken uyarı amacıyla Yatırımcı Risk Merkezi kurulacak ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi oluşturulacak. İş ve yatırım süreçlerine dair iş ve işlemler, kurulacak Tek Durak Ofis aracılığıyla en aza indirilecek.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlaştırma süreci tamamlanacak.
Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirilmesi sağlanacak.
İhtisas mahkemeleri kurulacak
Adalete erişimin ve makul sürede yargılanma hakkının geliştirilmesi amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek. Etki analizi yapılarak belirlenen yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri oluşturulacak. İcra ve iflas mevzuatı günümüz şartları göz önüne alınmak suretiyle güncellenecek.
Piyasa gözetim ve denetim kurumu geliyor
Farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak. Yatırım süreçlerinin izlenmesi, koordinasyonu ve etkin yönetimine yönelik dijital altyapı güçlendirilecek.
İthalat bağımlılığını azaltacak mevzuat düzenlemesi
Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik üretiminin şebekeye etkin şekilde entegrasyonunun sağlanması ve sistem güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla elektrik enerjisi depolama kapasitesi artırılacak. Kritik ve stratejik minerallerde ithalat bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
Organize Tarım Bölgeleri’nin kurulması hızlandırılacak
Tarımsal üretimde verimlilik ve rekabet gücünün artırılması amacıyla üretim, işleme ve lojistik altyapısının bütünleşik olarak planlandığı Organize Tarım Bölgeleri kurulması hızlandırılacak ve yaygınlaştırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan verilerin yapay zekâ uygulamalarında kullanılabilecek standartlara uygun şekilde hazırlanmasına yönelik süreçler oluşturulacak.
Yerli üreticiler için eylem planları hazırlanacak
İmalat sanayii, enerji, tarım, sağlık ve ulaştırma alanlarında arz güvenliğini güçlendirmek üzere kritik alanlarda teknoloji geliştirme başta olmak üzere yerli üretimi destekleyici eylem planları hazırlanarak Ekonomi Koordinasyon Kurulunun değerlendirme ve kararına sunulmak üzere SBB’ye iletilecek. Dar gelirlilere, engellilere ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımı hızlandırılacak, kira artışını sınırlandırmak ve barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kiralık sosyal konut imkânı yaygınlaştırılacak. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamalar sistematik olarak gözden geçirilmeye devam edilecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.
Kamu ihale mevzuatı değişecek
Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek, sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek. Kamulaştırma yapılan yerlerin iskânında ve yerleşim yeri seçiminde kamu harcamalarını asgariye indirmeye yönelik tedbirler alınacak ve hak sahipliğine ilişkin iskân mevzuatında düzenleme yapılacak. Vergilerin tam ve zamanında ödenmesinde etkili olan mükellef davranışları ve vergiye uyum sorunları analiz edilerek uyum düzeyi artırılacak.
Kayıt dışılıkla mücadele yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojik imkânlarla desteklenen risk analiz faaliyetleriyle ve tüm ilgili tarafların etkin katılımıyla yürütülecek, vergisel hatalar asgari düzeye indirilecek. Prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak.
Sağlık tesislerine düzenleme
Birinci basamak sağlık tesisleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilerek bu birimlere başvuran kişilerin koruyucu, önleyici, tedavi edici sağlık hizmetlerini bütüncül olarak alabilmesi, böylece ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerine başvuruların azaltılması sağlanacak. Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, veri analizi yoluyla geri ödeme kriterleri incelenecek, değer bazlı geri ödeme yöntemleri yaygınlaştırılacak ve hızlı artış gösteren gruplarda harcamaların etkinleştirilmesi sağlanacak. Kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.
Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkinleştirilecek
Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında öncelikli teknoloji alanlarına yönelik büyük ölçekli yatırımlar, proje bazlı özelleştirilmiş mekanizmalar yoluyla desteklenecek. YTAK Programı üretken sektörlerde ihracatı destekleyici ve yüksek katma değerli ürün gruplarına yönelik mevcut yatırım teşvik sistemiyle bütünleşik bir biçimde seçici ve odaklı olarak daha etkin uygulanmaya devam edilecek ve katma değeri yüksek nitelikli olup görece daha küçük ölçekli imalat sanayii yatırımlarını kapsayacak şekilde yeni bir uygulama alanı geliştirilecek. Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS)’nin Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile uyumu güçlendirilerek emisyon yoğun sektörlerin yeşil dönüşümü ve ihracat rekabetçiliği desteklenecek. Uluslararası karbon piyasalarına katılıma yönelik uygulama çerçevesi geliştirilecek, CORSIA yükümlülüklerinin karşılanması ve karbon kredilerinin kullanımına yönelik altyapı ve düzenlemeler gerçekleştirilecek.
Lojistik sektöründe ağır ticari araçların elektrifikasyonunu desteklemek üzere yüksek kapasiteli şarj istasyonları ulusal planı hazırlanacak. Yerel yönetimlerin entegre atık yönetim tesislerinin sürdürülebilirliğini ve etkin işletilmesini sağlayacak yeni bir mekanizma geliştirilecek.
Yapay zeka mevzuatı gelecek
Yapay zekâ alanında Avrupa Birliği ile uyum gözetilerek ulusal mevzuat altyapısı geliştirilecek. Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin şekilde faydalanmak üzere dijital devlet kurumsal mimarisine yönelik mevzuat altyapısı oluşturulacak. Stratejik sektörlerde uluslararası akreditasyona sahip test ve uygunluk değerlendirme altyapıları geliştirilecek. Eğitimin tüm kademelerinde müfredatın ve altyapının dijital dönüşüme yönelik geliştirilmesi sağlanacak, süreç odaklı ve yeterlik temelli bir dijital ölçme değerlendirme sistemi kurulacak. Ortaokul ve lise düzeyinde geliştirilecek mesleki ilgi, değer ve beceri envanterleri yardımıyla öğrencileri kendilerine uygun mesleklere yönlendirecek nesnel bir mekanizma oluşturulacak.
Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim süresi içinde mesleki eğitim merkezlerine kayıt olarak mesleki beceriler edinmelerinin sağlanması amacıyla çerçeve öğretim programı hazırlanacak ve ilgili mevzuatta düzenleme yapılacak.
Sanayi bölgeleri, lojistik merkezler ve limanların demiryolu ağına bağlantısını sağlayacak iltisak hatları önceliklendirilerek yatırımlar hızlandırılacak.
Başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanlarının kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumu güçlendirilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarına yönelik mezun takip sistemi oluşturulacak, işgücü piyasası performansları analiz edilecek ve kariyer destek mekanizması geliştirilecek. Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS)’nin eğitim ve istihdam politikaları ile etkin entegrasyonu güçlendirilecek. Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin etkin uygulanması sağlanacak. İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak güvenceli esneklik yaygınlaştırılacak.
Adil geçişin sağlanmasına yönelik yeşil ve dijital dönüşümden etkilenen sektör ve mesleklerdeki işgücüne yönelik mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programları, ikiz dönüşümün gerektirdiği beceriler doğrultusunda tasarlanarak yaygınlaştırılacak. Başta kadınlar, gençler ve engelliler olmak üzere işgücü piyasasına daha etkin katılımı sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla aktif işgücü programları yürütülecek. İşgücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini gözeterek daha fazla faydalanmalarını sağlayacak şekilde uygulanacak. Yönetilen yönlendirilen fiyatların enflasyon tahmin ve hedefleriyle uyumu artırılacak. Gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla stratejik tarım ürünlerinin üretiminde arz-talep dengesi, yeterlilik düzeyleri, su kısıtı ve bölgesel üretim potansiyelleri dikkate alınarak uygulamadaki üretim planlaması sürdürülecek.
Finansta 4 adım var
Basel III Final (Basel IV) düzenlemesine uyum sağlanması amacıyla, AB mevzuatı da göz önünde bulundurularak bankaların kamuya açıklama yükümlülükleri ile ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacak ve uygulamaya geçirilecek. Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin süreçlerin sağlıklı sürdürülmesi, dengeli bir şekilde büyümelerinin sağlanması ve müşterilerin menfaatlerinin korunması amacıyla düzenlemeler yapılmaya devam edilecek.
Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı çalışmaları tamamlanacak.
Yatırım hizmet ve faaliyetleri, yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları, aracı kurumların sermaye ve sermaye yeterliliği yükümlülükleri ile sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ile ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin düzenleyici çerçeve bütüncül biçimde gözden geçirilecek.
İhracat destekleri daha bütüncül bir yapıya geçecek
İhracatçıların küresel pazarlarda rekabet gücünün artırılması amacıyla finansmana erişim imkânları geliştirilecek, ihracat destekleri daha etkin ve bütüncül bir yapıda uygulanacak. Yüksek teknolojili, yüksek katma değerli, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı ihracatın finansmanına öncelik verilecek, ihracatçıların finansman maliyetlerinin azaltılmasına ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik uygulamalar geliştirilecek. Ticaret ve lojistik altyapısının etkinlwiği artırılarak taşıma, depolama ve dağıtım süreçlerinin hızlandırılması ve maliyetlerin azaltılması sağlanacak, Türkiye’nin bölgesel ticaret ve lojistik bağlantılarındaki konumu güçlendirilecek.
Eximbank’ın iş modeli değişecek
Türk Eximbank’ın iş modeli ve kurumsal altyapısı uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak geliştirilecek, yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatın finansmanında yeşil ve dijital dönüşüm önceliklendirilerek Türk Eximbank desteklerinin etkinliği artırılacak. İhracat destek mekanizmasının finansman araçlarıyla birlikte ele alınarak etkinliği artırılacak, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla ihracatçılar için kefalet yükü azaltılacak. Karbon fiyatlandırma mekanizmasının sektörler üzerinde oluşturacağı ilave maliyetlerin azaltılmasına yönelik ihracat finansman araçlarının çeşitliliği artırılacak.