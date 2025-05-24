Oya Narin TTYD Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), 22. Olağan Genel Kurulu’nu 23 Mayıs 2025 Cuma günü Radisson Collection Hotel Vadistanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı Genel Kurul’da başkanlık, yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulları belirlendi. Oya Narin, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

14 kişilik yeni yönetim kurulunda Ali Güreli, Naile Göçen Çukurova, Şerife Ercantürk, Mehmet Tevfik Nane, Hediye Güral Gür, Kaan Kavaloğlu, Banu Dedeman, Pelin Akın Özalp, Saim Emre Doruk, Ahmet Mete Vardar, Ömer Tosun, Mehmet Erdoğan, Mehmet Göçen ve Ayla Heyfegil yer aldı. Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Hediye Güral Gür, Ali Güreli, Naile Göçen Çukurova ve Mehmet Tevfik Nane getirildi. Yedek yönetim kurulu ise 9 isimden oluştu.

“Türkiye turizmi küresel rekabette dirençli bir konumda”

Genel Kurul konuşmasında, 2024’te Türkiye’nin 62,2 milyon ziyaretçiden 60,5 milyar dolar gelir elde ettiğini hatırlatan Oya Narin, ülkenin turist sayısında dünyada 5’inci, gelirde ise 7’nci sırada olduğunu vurguladı. Turizmin yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını ve 56,3 milyar dolarlık cari fazla katkısı sunduğunu belirten Narin, Orta Vadeli Program’daki gelir hedeflerinin sektörün ekonomik rolünü daha da güçlendirdiğini söyledi.

“Yeni bir vizyon şart, finansman olanakları güçlendirilmeli”

Turizmin, devlet ölçeğinde kalkınma stratejilerinin merkezinde konumlandırıldığını dile getiren Narin, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerin dev bütçelerle sektöre yönelmesini örnek gösterdi. Türkiye’nin bu rekabet ortamında mevcut konumunu koruyabilmesi için yeni bir sıçrama dönemine ihtiyacı olduğunu ifade eden Narin, krediye erişimdeki daralmanın sektördeki dönüşümü zorlaştırdığını belirtti.

TTYD’nin 2033 için belirlediği 135 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşabilmek adına uzun vadeli bir strateji gerektiğini söyleyen Narin, turizmin tüm yıla yayılması, fiziki dönüşümün desteklenmesi, markalaşma yatırımlarının teşvik edilmesi ve özel ilgi turizmine yönelimin kritik olduğunu vurguladı.

“Yerli markalar desteklenmeli, hizmet kalitesi artmalı”

Türkiye’deki 2 milyon yatak kapasitesinin yalnızca 157 bininin markalı tesislerden oluştuğuna dikkat çeken Narin, bu alanda gelişime açık ciddi bir potansiyel bulunduğunu belirtti. Hem yerli hem de yabancı markaların sektörde birlikte gelişmesinin önemine işaret eden Narin, yerli markaların küresel ölçekte desteklenmesi için sanayi ve ihracatta uygulanan benzer teşviklerin turizme de sunulması gerektiğini söyledi.

“İç turizm sektörün ana damarlarından biri haline geliyor”

Narin, 2023’te iç turizmde 61,5 milyon seyahat ve 8,8 milyar Euro harcama gerçekleştiğini, 2024’ün ilk 9 ayında bu rakamların sırasıyla 67 milyon seyahat ve 12,8 milyar Euro’ya ulaştığını açıkladı. Termal kaynaklar, kültürel festivaller ve doğa temelli destinasyonların iç pazarda öne çıktığını söyleyen Narin, iç turizmi sektörün dayanıklılığını artıran bir alan olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

TTYD’nin yalnızca bir temsil kuruluşu değil, aynı zamanda bir fikir ve vizyon merkezi olduğunu vurgulayan Oya Narin, kamu-özel sektör iş birliğiyle turizmde yeni başarılar hedeflediklerini dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.