Oyak Yatırım, Kanadalı Aquanow ile mutabakat imzaladı

Oyak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve çevre ülkelerdeki dijital varlık hizmetleri potansiyelini araştırmak, dijital varlıklar ve blockchain alanında teknoloji/saklama/altyapı konularında hizmet iş birliklerini değerlendirmek üzere Kanadalı Aquanow firması ile mutabakat anlaşması imzalandı.

Merkezi Kanada'da bulunan Aquanow firması, bugüne kadar 20’yi aşkın ülkede 200’ün üzerinde kurumsal müşteriye dijital varlıklar konusunda altyapı ve finans hizmetleri sundu.



Oyak Yatırım ve Aquanow arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Türkiye'deki sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunulması amacıyla, mevzuata uyum, dijital varlık güvenliği, varlıkların dijitalleştirilmesi süreçleri, blockchain tabanlı işlemler, dijital varlıkların saklanması ve dijital varlık yatırımları konuları başta olmak üzere bu alanda sunulabilecek alternatif hizmetler değerlendirilecek.

Ayrıca anlaşma uyarınca Türkiye'de uygulamaya alınacak yasal düzenlemelere mümkün olan en hızlı şekilde hazır olabilmek adına gerekli çalışmalar yapılacak, karşılıklı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.