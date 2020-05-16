OYAK'ın 5 çimento şirketi birleşti

16 Mayıs 2020

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK, halka açık beş çimento şirketini, yurt içi – yurt dışı stratejik planları ve çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda "OYAK Çimento" markası ile tek çatı altında birleştirdi. 2019 yılının son çeyreğinde birleşme görüşmelerine başlayan Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento; 15 Mayıs 2020 itibarıyla OYAK Çimento markası altında faaliyetlerine devam edecek.

OYAK, attığı bu adımla Çimento Beton Kağıt Grubu'nun uluslararası finansal piyasalara erişim olanaklarını daha da artırmayı hedefliyor.

"Grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çiziyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "OYAK olarak, uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde, küresel çapta milli üretim gücüne sahip öncü oyuncu olmanın öneminin farkındayız. Bu noktada, OYAK'ın ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacak hamleleri arka arkaya hayata geçiriyoruz. Beş şirketimizi tek çatı altında birleştirerek, grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çiziyor; kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz. Bu gelişmenin OYAK'a ve ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacağına inanıyor, üyelerimizin birikimlerini doğru hamlelerle değerlendirirken, yabancı ortaklarımız ile beraber milli ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

OYAK, 2018 yılında, dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Taiwan Cement Company ile yaptığı ortaklıkla ve 2019 yılında da Avrupa'nın en büyük çimento markalarından CIMPOR'u bünyesine katarak, sektörde birçok başarıya imza atmıştı. OYAK, gerçekleşen bu birleşme hamlesiyle Türkiye'nin çimento sektöründeki liderliğini pekiştirdi.