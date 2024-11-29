OYAK'tan Umman'la 500 milyon dolarlık işbirliği: İlk yatırım belli oldu

OYAK, Umman Sultanlığı'nın yatırım kolu olan Umman Yatırım Otoritesi ile 500 milyon dolarlık yatırım fonu kurdu.

Her iki kurum da fona 250 milyon dolar katkı sağlayacak. Ağırlıklı olarak ulusal varlık fonları ile işbirliği yapan Umman Yatırım Otoritesi, daha önce de dünyada farklı varlık fonlarıyla benzer ortak girişimler kurmuştu.

İspanya, Brunei, Vietnam, Özbekistan, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan ve Pakistan ile ortak girişim fonları bulunan Umman Yatırım Otoritesi'nin Türkiye'deki iş ortağı ise OYAK oldu.

OYAK ile Umman Yatırım Otoritesi, kurdukları fonla sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de yatırım yapmayı hedefliyor.

Fonun ilk yatırımı İskenderun'a olacak

OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında kurulan fonun her iki ülke için de önemli olduğu belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, Umman Yatırım Otoritesi-OYAK fonunun ilk yatırımının 'Güney Konteyner Port' olması, İskenderun'da inşa edilecek yeni limanla tüm bölgenin ihtiyacının karşılanması öngörülüyor.

'Güney Konteyner Port'un aynı zamanda OYAK'ın iş ortağı Umman Yatırım Otoritesi​​​​​​​'nin tüm dünyadaki yatırımlarına açılan bir kapı olması hedefleniyor.

51 milyar dolarlık varlığı var

Devlet Genel Rezerv Fonu ile Umman Yatırım Fonu'nun birleşmesiyle 2020'de kurulan Umman Yatırım Otoritesi, mali ve operasyonel bağımsızlığa sahip özerk bir tüzel kişilik olarak faaliyetlerini yürütüyor.

Umman Yatırım Otoritesi'nin 2023 yılı itibarıyla 51 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde sanayi, havacılık, enerji, madencilik, lojistik, turizm, finansal hizmetler, bilgi ve teknoloji, gıda ve balıkçılık alanlarında yatırımları olan Umman Yatırım Otoritesi, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Savaş Erdem hedefi açıkladı

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK'ın alanında örnek, bir tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olduğunu belirtti.

Erdem, "Kurumsal mirasımızı korumak, finansal başarımızı daha da güçlendirmek ve üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Büyüme fırsatlarını değerlendirerek ve yeni pazarlarda genişleyerek yurt dışı gelirlerimizi artırmak ve ülkemizin ihracat oranını yükseltmek önceliklerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Al-Murshidi: Büyüme planımızla aynı çizgide

Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al-Murshidi de yeni stratejik ortaklığın Umman Yatırım Otorites’inin uluslararası yatırım ağı için uyguladığı büyüme ve genişleme planıyla aynı çizgide olduğunu kaydetti.

Al-Murshidi, "Bu anlaşma ulusal ekonomimiz için stratejik değeri olan, yüksek getirili ve köklü yatırım ortaklıkları oluşturma çabalarımızın bir parçasıdır. Umman Yatırım Otorites’inin bugüne kadar dokuz kardeş ülkeyle stratejik ortaklıklar kurmasını sağlayan küresel duruşu ve zengin deneyimiyle gurur duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.