Oyun konsolu fiyatlarında düşüş bekleniyor

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere oyun konsollarıyla ilgili yapılan vergi düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oyun konsollarında ek gümrük vergisinin düşürülmesini sektör adına oldukça olumlu bulduğunu ifade eden Aydemir, şöyle konuştu: "Özellikle fiyatlardan dolayı çekincesi olup da bekleyen kesim için önemli bir indirim. Bu vergi indirimiyle birlikte sektöre hareket gelecektir. Vergi indirimlerinde birçok sektörde yaşanan hareketliliği ve satış artışlarını zamanında çokça yaşadık. Aynı etki oyun sektöründe de olacaktır. Ancak bu indirim yeterli değil. Ek vergi miktarı, geçen yıllardaki gibi daha düşük seviyelere çekilebilirse ya da sıfırlanırsa sektör açısından çok daha olumlu bir gelişme olacaktır."

"Vergi indirimi oyun konsolu satışlarını artıracak"

Ozan Aydemir, vergi indirimiyle birlikte PlayStation 5 başta olmak üzere oyun konsollarının Türkiye satış fiyatında düşüş olmasını beklediğini, vergi indiriminin oyun konsolu satışlarını da artıracağını söyledi.

PlayStation 5'in çok yeni olduğunu ve oyun gamının geniş olmadığını vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti: "Yeni teknoloji ve ürünler, hem sektör hem de oyuncular için her zaman heyecan verici oluyor. Çünkü oyuncular, yeni nesil teknolojileri ve daha kaliteli oyunları büyük bir heyecanla bekliyor. Oyun firmaları da bu yeni teknolojilere uygun oyunları geliştirmek için büyük bir yarışın içine giriyor. Yeni nesil konsollar çıktığında ise ufak bir yüzdeye sahip 'erken benimseyenler' ve 'inovatif fikirleri takip edenler' mutlaka hızlıca satın alıyor. Diğer kesim ise hem fiyatından hem de somut örnekler görmek adına alım için mutlaka bekliyor. PlayStation 5 özelinde, belli bir kesim alım için biraz daha fazla oyun çıkmasını bekleyecektir. Oyuncuların satın alma alışkanlığına baktığımızda direkt olarak ürüne odaklananlar olduğu gibi oyun odaklıların sayısı da oldukça fazla. Oyuncuların 'fanı' olduğu oyunlar çıktığında 'alacağım' diyenler de mutlaka olacaktır."

"Son kullanıcıya çok daha indirimli sunulabilir"

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Aydemir, oyun konsollarının, fiyatlarından dolayı lüks ürün kategorisine girdiğini belirterek, "Üreticiler, diğer sektörler ve bağımsız büyük markalarla iş birliği yaparak son kullanıcıya daha çabuk ulaşmaya çalışacaklar. Çünkü şu an çok değerli ama pahalı bir ürün. Hızlı sürüm var ancak satışı zor. Partner markalarla anlaşılarak ürün onlar için de çok cazip bir tanıtım aracı haline getirilebilir ve son kullanıcıya çok daha indirimli sunulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Oyun konsollarının dünyada oldukça yüksek bir pazar payına sahip olduğunu vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti: "2020 yılı global oyun pazarında yaklaşık 160 milyar dolar toplam ciro olduğu öngörülüyor. Bunun 70 milyar dolarının mobil, 47 milyar dolarının konsol ve 35 milyar dolarının PC olması bekleniyor. Pandemi döneminde oyun oynama süreleri yüzde 30 oranında arttı ve bu durum yeni nesil konsollara da yansıdı. Yeni jenerasyon konsollar globalde, pazarı mutlaka tetikleyecek ve etkileyecek. Özellikle PC tarafından pay alacağını öngörüyorum. Oyunların çıkmaya başlamasıyla birlikte bu hız daha da artacak. Mobil tarafta ise zaman ve mekandan bağımsız oyunlar olduğu için konsolların o pazarı etkilemesi ve büyümesini yavaşlatmasının zor olduğunu düşünüyorum."