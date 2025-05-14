Oyun sektörü dijital pazarda lider! 2024’te 19,6 milyar liralık e-ticaret hacmi

Türkiye’de 2024 yılında dijital eğlence ve içerik tüketimi sektöründe e-ticaret hacmi 19,6 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu’na göre, bu alandaki en büyük payı yüzde 55 ile oyun kategorisi aldı.

2024’te masaüstü bilgisayar, oyun konsolu, mobil oyunlar, video, müzik ve yayın platformları üzerinden yapılan çevrim içi alışverişlerin toplam işlem sayısı 95,7 milyon olarak kaydedildi. Oyun kategorisi, hem tutar bazında hem de sepet ortalaması açısından sektörde en önde yer aldı.

Oyun kategorisi sepet ortalamasında zirvede

Oyun kategorisindeki ortalama sepet tutarı 377 lira olarak belirlenirken, yayın platformlarında bu tutar 161 lira, müzik ve video hizmetlerinde ise 67 lira oldu.

İşlem sayısı bakımından ise yayın platformları yüzde 47,9 pay ile ilk sırayı aldı. Oyun kategorisi yüzde 29,8 payla ikinci, müzik ve video hizmetleri ise yüzde 22,3 payla üçüncü sırada yer aldı.

İndirim günlerinde oyun satışları zirveye çıktı

Oyun satışlarının en yoğun olduğu tarihler ise 17 Mart, 5 Temmuz, 2 Aralık ve 23 Aralık olarak belirlendi. Bu tarihler, genellikle oyun platformlarının ilkbahar, yaz ve kış indirim dönemlerine denk geldi.

Yayın platformu hizmetleri ise şubat ve ağustos aylarında yoğun ilgi görürken, müzik ve video hizmetleri satışları şubat ayında zirve yaptı.