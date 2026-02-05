Oyun sektörüne yönelik düzenleme hazırlığı! Yasak mı geliyor?

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Erkin, oyun sektörüne yönelik düzenleme hazırlıkları ve sektöre olası yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir süredir basında ve sosyal medyada taslakla ilgili çok haber ve yorum dolaştığına değinen Erkin, bunun da oyuncularda haklı bir kaygı yarattığını söyledi. Dernek olarak kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili olarak kurumlarla temaslarda bulunduklarını aktaran Erkin, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce bu konu yeni değil, yaklaşık 10 yıldır farklı kurumlarda oyunlara yönelik bir düzenleme gelmesi konuşuluyor. Son iki yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da talepleriyle taslak hazırlığı daha somut bir gündem haline geldi. Taslak ise hala 'son halini almış' bir metin değil. Şu an dolaşan parçalı bilgilerle kesin yorum yapmak sağlıklı değil. Taslak henüz kamuoyuna açıklanacak olgunlukta değilken bazı bölümlerinin basına yansıması, bağlamı görülmeden sert tepkilere yol açtı. Bizim ricamız, taslak tamamlanıp resmi biçimde paylaşıldığında bütün olarak değerlendirilmesi. Kamu ile görüşmelerimizde de metin hazır hale gelince şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı söylendi."

Yasak mı geliyor?

"Taslak oyunlara 'büyük bir yasak/engelleme' mi getiriyor?" sorusuna karşılık Erkin, şu yanıtı verdi:

"Gördüğümüz kadarıyla hayır. Taslağın ana gövdesi 15 yaş altı bireylerin sosyal medya kullanımıyla ilgili. Oyunlara ilişkin bölüm sınırlı sayıda maddeden oluşuyor. Ayrıca kamuoyunda dolaşan 'platformlar bir gecede kapatılacak' endişesi de gerçekçi değil. Taslak mantığı, ani kapatma yerine kademeli bir sürece işaret ediyor: Bilgi talebi, uyarı, tebliğler, idari adımlar, sınırlı tedbirler ile aylar sürecek bir süreç sonunda ciddi kısıtlamalar uygulanacak şeklinde oluşturulmuş. Bu da mevcut durumdan farklı olarak oyun platformlarına en azından sorunları görüşme ve çözme şansı tanıyacak."

Bugün internet üzerinden dağıtılan dijital oyunlara özel bir regülasyon bulunmadığını vurgulayan Erkin, bu yüzden oyunların çoğu zaman 5651 sayılı yasanın genel hükümleri içinde ele alındığını dile getirdi. Erkin, "Bu yapı, savcılık kararlarıyla tek adımda erişim engeli gibi sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca sorun giderilse bile, otomatik açılma olmaması ayrı bir belirsizlik yaratıyor. Oyunlara özel bir çerçeve gelmesi, bu belirsizliği azaltacak ve 'tek kararla kapanma' pratiğinin yerine sektörümüz için daha yönetilebilir bir yol haritası koyabilir." dedi.

Erkin, "Kamuoyunda 'çok hızlı yürürlüğe girecek, hemen ceza yağacak' gibi bir algı var. Takvim nasıl görünüyor?" sorusunu yanıtlarken, bu algının doğru olmadığını söyledi. Ali Erkin, "Metin halen taslak aşamasında ve görüşmeler devam ediyor. Yasa çıksa bile uygulama detaylarını belirleyen bir yönetmelik hazırlanması gerekecek. Bu yüzden kısa vadede 'hemen yaptırım' gibi bir durum beklenmemeli. Ayrıca kullanıcı sayısı düşük veya dönemsel çalışan bazı yayıncı launcher yazılımlarının kapsam dışında kalacağını öngörüyoruz. Yasaya dair yönetmelik hazırlandığında bu daha net ortaya çıkacaktır."

Ulusal yaş derecelendirmesi mi uygulanacak?

Erkin, taslakta yaş derecelendirmesi, ebeveyn denetimi ve Türkiye’de temsilci bulundurma gibi 3 başlığın öne çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk ikisi zaten sektörün uzun süredir uyguladığı alanlar. Burada kritik olan, uygulamanın teknik gerçeklerle uyumlu yazılması. Bu olduğu sürece zaten oyun platformlarımızın mevcut uygulamaları yeterli olacaktır.

Yasa taslağında ulusal bir derecelendirme sistemi kurulması yönünde bir madde bulunmuyor. PEGI gibi uluslararası sistemler ve platformların kendi derecelendirmeleri zaten çalışıyor. Bizim dikkat çektiğimiz teknik risk ise şu: Yaş derecelendirmesi olmayan oyunlar için 'kaldırma' talebi oluşursa, bu yönetilemez bir alana gidebilir. Çünkü sektörde derecelendirmesi olmayan içerikler pratikte 18+ kabul edilip çocuklara sunulmuyor zaten. Bunun yeterli önlem olarak kabul edilmesi gerektiğini ilettik."

"Temsilci atanması sorunların çözülmesine yardımcı olur"

Platformların ebeveyn araçlarının genel olarak yeterli olduğu görüşünü dile getiren Erkin, "Ancak 'kaç saat oynayacak' gibi sınırların yazılım seviyesinde zorunlu tutulması, pratikte kolay aşılabilen çözümler doğurabilir ve korsan kullanım gibi yan etkiler yaratabilir. Bu tür kontrollerin cihaz seviyesinde daha sağlıklı kontrol edilebileceğini yetkililerle paylaştık." dedi.

"Türkiye’de temsilci bulundurmak ne anlama geliyor? Ofis açma, ek vergi gibi bir durum mu?" sorusuna Erkin, "Hedeflenen bu olarak görünmüyor. Temel amaç, hukuki ve idari konularda muhatap bulunabilmesi. Kullanıcı uyuşmazlıklarında, siber suç soruşturmalarında veya tüketici şikayetlerinde muhatap bulunamadığında süreç savcılığa taşınabiliyor ve bu da oyunlara yönelik istenmeyen sert sonuçları tetikleyebiliyor. Temsilci atanması, sorunların daha hızlı ve doğru kanallardan çözülmesine yardımcı olur. Burada istenen, bir kişi veya bir şirketin temsilci olarak belirlenmesi, bu platformlara 'ağır mali yük' getirecek bir model değil."

Roblox'un durumu

Erkin, uzun süredir kapalı olan Roblox ve benzeri örnekler için bu sürecin ne ifade ettiğine ilişkin, "Yasa yürürlüğe girip uygulanabilir bir çerçeve oluştuğunda, uyumluluk sağlayan platformların yeniden erişime açılmasının önü daha net şekilde açılacak. Bu kapsamda Roblox’un yeniden erişime açılmasının önündeki temel engelin de mevcut yasal boşluk olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Taslağın tamamını görmeden, sızan parçalar üzerinden kesin hüküm vermemek gerektiğini vurgulayan TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, "Türkiye’nin parlayan endüstrilerinden oyun sektörü özelinde yapılacak tüm düzenlemeler, ülkemizin oyun geliştirici sektörü ve oyun ihracatında ciddi etkiler yaratabileceğinden süreci dikkatle ve yakından takip ediyoruz. Sektörün teknik gerçekleriyle uyumlu bir yasa ve yönetmelik dili oluşması için kurumlarla çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna yansıyan 'yerli derecelendirme, ek vergiler, keyfi kapatma' gibi iddialar, bizim gördüğümüz taslak çerçevesinde yok. Oyuncuların kaygılarını anlıyor, saygılı biçimde görüş bildiren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.