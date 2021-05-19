Oyun sektörüne yönelik yeni destek programı hazırlığı

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) tarafından çevrim içi düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyun sektöründen yeni turncornlar çıkmasına öncülük etmek için Bakanlık olarak yeni bir destek programı tasarladıklarını dile getirdi. Varank, "Turncorn olma potansiyeline sahip adayları tespit ederek terzi usulünde destek mekanizmalarıyla küresel pazarlara açılmalarını sağlayacağız." dedi.

Türkiye'yi kritik teknolojilerde bir üst lige taşımayı amaçladıklarını belirten Varank, yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedeflediklerini aktardı.

Varank; genç, dinamik ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olabilme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

"Gaming Academy" kurulacak

Bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin önemine işaret eden Bakan Varank, uluslararası bir teknoloji firmasıyla nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirecek "Gaming Academy"yi de yakın zamanda hayata geçireceklerini bildirdi.

Varank, sektörde faaliyet gösteren girişimci ve araştırmacılara önemli altyapı ve kaynak destekleri sağladıklarını ifade ederek, TÜBİTAK'ın destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardıklarını söyledi.

Kalkınma ajansları aracılığıyla animasyon ve oyun sektörüne yönelik 4 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Varank, rekabetçi sektörler kapsamında önemli bir projeyi hayata geçireceklerini, 55 milyon lira bütçeyle oyun giyilebilir teknolojiler ve yeni nesil film yapımı alanında çalışacak girişimci ve KOBİ'leri destekleyeceklerini bildirdi.

"Dijital oyun sektörü 2020'de 159 milyar dolara ulaştı"

Karantina zamanlarında insanların evlerinde yöneldikleri alanlardan birinin dijital video oyunları olduğuna dikkat çeken Varank, 2012'de 70 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya dijital oyun sektörünün 2020'de pandeminin etkisiyle 159 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türk oyun sektörünün de küresel pazarda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Varank, Peak Games'in 1,8 milyar dolar, Rollic Games'in 168 milyon dolarla ABD'li oyun şirketi Zynga tarafından satın alınmasının 2020'nin en önemli gelişmelerinden olduğunu aktardı.